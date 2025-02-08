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Kartalkaya'daki otel yangını: Tutuklu sayısı 22'ye yükseldi

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 15:42 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 16:30
Kartalkaya’daki otel yangını: Tutuklu sayısı 22’ye yükseldi

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    Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturmada, otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22 oldu.

    Bolu'daki otel faciasında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi

    Kartalkaya'daki otel yangını (DHA)Kartalkaya'daki otel yangını (DHA)

    78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi, hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin gece aşçısı Faysal Yaver'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı.

    Kartalkaya'daki otel yangını (İHA)Kartalkaya'daki otel yangını (İHA)

    OTELİN GÜNDÜZ AŞÇISI DA TUTUKLANDI

    9 şüpheliden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 8'i adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturma kapsamında son olarak otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk, jandarma tarafından gözaltına alındı. Öztürk, jandarmadaki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

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