Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dava bitmedi yeni başlıyor

Narin Güran. (Takvim.com.tr)

İSTİNAF İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI VE TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede, istinaf incelemesinin duruşmalı olarak yapılması ve Enes Güran'ın tahliye edilmesi talep edilerek, şöyle denildi:

Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle resen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak; Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde, müvekkilimiz lehine ortadan kaldırılmasına, Müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmesini, bu olmazsa yerel mahkeme kararının dilekçemizde eleştirdiğimiz sebeplerle bozulmasına, Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararı verilmesini; aksi takdirde lehine olan tüm kanun maddelerinin tatbikine karar verilmesini sanık müdafi sıfatıyla, saygılarımla, arz ve talep ederim."