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RTÜK'ten ana haber bültenlerine uyarı: En üst sınırdan ceza uygulanacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiğinin ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığının tespit edildiğini belirtti. Şahin, genel izleyici saatinde gençlerin, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlara kanunun verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 15:10 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 15:10
RTÜK’ten ana haber bültenlerine uyarı: En üst sınırdan ceza uygulanacak!

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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, genel izleyici saatinde gençler ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlara, kanunun verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirdi.

    RTÜK (AA)RTÜK (AA)

    ANA HABERLERDE ÇOK SAYIDA ŞİDDET İÇERİĞİ VAR

    Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK izleme uzmanları tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiğinin ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığının tespit edildiğini belirtti.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (AA)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (AA)

    OLUMLU OLAYLAR YAŞANMIYOR ALGISI

    Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayımlanan haberlerde de ülkede "olumlu olaylar" yaşanmadığı algısı yaratılıp vatandaşların karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiğinin görüldüğünü aktaran Şahin, "Yayıncı kuruluşlarımızın, haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları bulunmaktadır. Ancak bu bağımsızlık kamu yararı, toplum huzuru ve toplumdaki güven ortamını zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

    'YANDIK', 'BİTTİK', 'MAHVOLDUK' HABERCİLİĞİNİN KİMSEYE BİR FAYDASI DA YOK

    "Ülkemizde enerji, savunma sanayisi, yerli ve milli teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan 'yandık', 'bittik', 'mahvolduk' haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur." değerlendirmesinde bulunan Şahin, bir diğer önemli hususun, ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmaları olduğunu bildirdi.

    RTÜK (AA)RTÜK (AA)

    EN ÜST SINIRDAN YAPTIRIM UYGULANACAK

    Şahin, tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizlerin gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmadığını, gazetecilik mesleğine büyük zarar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "6112 sayılı Kanunumuz çok açıktır ve her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."

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