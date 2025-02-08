CHP’de PM öncesi üçlü zirve! Kulislerde bomba iddia: Mesele yalnızca liderlik kavgası değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıkladı.
Özel'in bu açıklamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim alevlendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel. (Takvim.com.tr)
Tabanın desteğini arkasına alarak adaylığını güçlendirmek isteyen İmamoğlu, parti üyelerinin belirleyici olacağı bir adaylık sürecine sıcak bakarken, Mansur Yavaş ise anket sonuçlarını öne sürerek adaylık yarışına mesafeli duruyor.
Krizin açık şekilde yaşanmasının ardından Özel, Yavaş'ı ikna için devreye girse de başarılı olamadı. Yavaş, dün (7 Şubat) gerçekleştirdiği basın toplantısında sürecin erken olduğunu yineledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş. (Takvim.com.tr)
KILIÇDAROĞLU'NDAN YAVAŞ'A DESTEK
Kavgaya Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. Yavaş'ı destekleyen açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP'li üyelerle değil tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın" önerisinde bulundu.
Bu anlamda parti içinde 10 Şubat'ta Genel Merkez'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı bir kez daha önem kazandı.
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için belirlenecek kriterlerin açıklanmasından sonra yapılacak ön seçimin yol haritasının PM'de ele alınması bekleniyor.