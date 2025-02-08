SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de PM öncesi üçlü zirve! Kulislerde bomba iddia: Mesele yalnızca liderlik kavgası değil

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları partiyi 2'ye böldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayın parti üyeleri tarafından belirleneceğini açıklamasıyla daha da derinleşti. Yavaş, yaptığı açıklamalarla adaylık için daha erken olduğunu belirtti. Pazartesi günü Genel Merkez'de yapılacak olan Parti Meclisi toplantısı öncesi Özel'in, İmamoğlu ve Yavaş ile üçlü zirve yapacağı konuşuluyor. İmamoğlu'nun CHP'nin tek hakimi olmayı hedeflediği kaydedilirken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 09:16
CHP’de PM öncesi üçlü zirve! Kulislerde bomba iddia: Mesele yalnızca liderlik kavgası değil

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıkladı.

    Özel'in bu açıklamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim alevlendi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel. (Takvim.com.tr)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel. (Takvim.com.tr)

    Tabanın desteğini arkasına alarak adaylığını güçlendirmek isteyen İmamoğlu, parti üyelerinin belirleyici olacağı bir adaylık sürecine sıcak bakarken, Mansur Yavaş ise anket sonuçlarını öne sürerek adaylık yarışına mesafeli duruyor.

    Krizin açık şekilde yaşanmasının ardından Özel, Yavaş'ı ikna için devreye girse de başarılı olamadı. Yavaş, dün (7 Şubat) gerçekleştirdiği basın toplantısında sürecin erken olduğunu yineledi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş. (Takvim.com.tr)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş. (Takvim.com.tr)

    KILIÇDAROĞLU'NDAN YAVAŞ'A DESTEK
    Kavgaya Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. Yavaş'ı destekleyen açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP'li üyelerle değil tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın" önerisinde bulundu.

    Bu anlamda parti içinde 10 Şubat'ta Genel Merkez'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı bir kez daha önem kazandı.

    Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için belirlenecek kriterlerin açıklanmasından sonra yapılacak ön seçimin yol haritasının PM'de ele alınması bekleniyor.

    Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. (Takvim.com.tr) Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. (Takvim.com.tr)

    Toplantıda, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge ile yaklaşık 1 milyon 600 bin CHP üyesinin, parti tarafından ilan edilecek cumhurbaşkanı adayları arasından hangi tarihte ve hangi yöntemle seçim yapacağının görüşüleceği belirtiliyor. Ön seçimin, mart sonunda veya en geç nisanın ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlundan CHPye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?Kemal Kılıçdaroğlundan CHPye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye "şaibeli kurultay" tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: "Niye acele ediyoruz?"

    Kulislerde PM öncesi CHP lideri Özgür Özel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile üçlü bir zirve yapacağı konuşuluyor

    CHP'Yİ İMAMOĞLU YAPMA KAVGASI
    Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür, "CHP içindeki kavganın bir yanıyla liderlik diğer yanıyla da CHP'yi İmamoğlu partisi yapma kavgasıdır." şeklinde çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel. (Takvim.com.tr)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel. (Takvim.com.tr)

    Övür, İmamoğlu'nun bu nedenle adaylık düğmesine erken bastığını söyleyerek, "Bir an önce parti içinde kendisine itiraz edecek güçleri tasfiye etmek istiyor." dedi.

    YAVAŞ'IN KARŞISINDA YER ALIYORLAR
    Öte yandan Ankara kulislerinde, Özgür Özel ve yakın ekibi Veli Ağbaba- Ali Mahir Başarır gibi isimlerin de "solculuk" argümanıyla Mansur Yavaş'ın karşısında yer aldıkları konuşuluyor.

    Bu durum CHP'de esas sıkışan ve sıkıştırılan ismin Mansur Yavaş olduğunun net göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

    CHPde 3lü kriz! Mansur Yavaştan daha erken çıkışı! Özgür Özele Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?CHPde 3lü kriz! Mansur Yavaştan daha erken çıkışı! Özgür Özele Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
    CHP'de 3'lü kriz! Mansur Yavaş'tan "daha erken" çıkışı! Özgür Özel'e "Ekrem İmamoğlu" resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de PM öncesi üçlü zirve! Kulislerde bomba iddia: Mesele yalnızca liderlik kavgası değil
    Türkiye KKTC’ye can suyu oldu! Başkan Erdoğan sözünü tuttu
    Kardelenler
    Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamıştı! İşte o mallar
    ABD İsrail’e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze’ye emlak dedi: Acelemiz yok
    Emekli ikramiyesine 4’lü formül: Bayram ikramiyesi artacak mı? Hangi rakamlar konuşuluyor?
    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?
    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları...
    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye
    Türkiye’de 5 haneden 1’i tek yaşıyor: Yalnızlık artıyor! Devlet harekete geçti: 81 ilde evlilik desteği devrede
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devraldı: El ele yeni zaferlere!
    ABD medyasında USAID’i aklama yarışı! Time DOGE çocuğu dedi Elon Musk’ı hedef gösterdi
    Kayıp iş insanı cinayete kurban gitmiş! Detaylar kan dondurdu! Plan yapmışlar
    Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağr��yla bu iş bitmez
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
    Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!