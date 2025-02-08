CHP’de PM öncesi üçlü zirve! Kulislerde bomba iddia: Mesele yalnızca liderlik kavgası değil

Krizin açık şekilde yaşanmasının ardından Özel, Yavaş'ı ikna için devreye girse de başarılı olamadı. Yavaş, dün (7 Şubat) gerçekleştirdiği basın toplantısında sürecin erken olduğunu yineledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş. (Takvim.com.tr)

KILIÇDAROĞLU'NDAN YAVAŞ'A DESTEK

Kavgaya Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. Yavaş'ı destekleyen açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP'li üyelerle değil tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın" önerisinde bulundu.

Bu anlamda parti içinde 10 Şubat'ta Genel Merkez'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı bir kez daha önem kazandı.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için belirlenecek kriterlerin açıklanmasından sonra yapılacak ön seçimin yol haritasının PM'de ele alınması bekleniyor.