PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan, İstanbul İl kongresi’nde CHP'ye yüklendi: İstanbul sapır sapır dökülüyor

Başkan Erdoğan, yeni hedeflerini açıkladı. “Gençler unutmayın, 2028’den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Başkan Erdoğan, İstanbul İl kongresi’nde CHP’ye yüklendi: İstanbul sapır sapır dökülüyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul İl Kongresi'nde CHP'ye yüklenen Başkan Erdoğan, "Her tırtıldan kelebek olmaz. CHP'nin kozasından da siyasetçi çıkmaz. Polise saldırmak rutinleri haline geldi. İkbal kavgası gözlerini kör etti. Kimin ne dediğine bakmadan, hizmetten geri durmayacağız.2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul İl Başkanı olan Abdullah Özdemir'i tebrik eden Başkan Erdoğan, "Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi. Erdoğan, CHP'li İBB yönetiminin megakenti çöp, çukur ve çamur dönemine geri döndürdüğünü belirtti.

    Erdoğan 6 şubat depremlerinin 2. yılını da hatırlatarak şöyle devam etti: Deprem bölgesinde biz yıkıntılar ile uğraşırken muhalefetten birileri çıkmış, 'hükümet bu enkazın altında kalır' demişti. Ellerini ovuşturanlar, siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursağında bıraktık. Daha artçılar devam ederken ortalığı velveleye verip ortada görünmeyen deprem turistleri, asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergileyip depremzedelerimize hakaret ettiniz. Bugün geriye dönüp bakınca hiç mi utanmıyorsunuz. Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara, hani bedava ev yapıyordunuz, niçin sözlerinizin arkasında duramadınız. Belediyeler eli ile yapsaydınız ya. Elinizi tutan mı oldu? "

    Başkan Erdoğandan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi! Yeni dönemde hangi isimler görev alacak? İsim isim liste: İşte oy pusulasıAK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi! Yeni dönemde hangi isimler görev alacak? İsim isim liste: İşte oy pusulası
    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi! Yeni dönemde hangi isimler görev alacak? İsim isim liste: İşte oy pusulası
    Başkan Erdoğana yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresinde coşkulu kalabalıkBaşkan Erdoğana yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresinde coşkulu kalabalık
    Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde coşkulu kalabalık

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Türkiye KKTC’ye can suyu oldu! Başkan Erdoğan sözünü tuttu
    Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamıştı! İşte o mallar
    Kardelenler
    ABD İsrail’e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze’ye emlak dedi: Acelemiz yok
    Emekli ikramiyesine 4’lü formül: Bayram ikramiyesi artacak mı? Hangi rakamlar konuşuluyor?
    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye
    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları...
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?
    Türkiye’de 5 haneden 1’i tek yaşıyor: Yalnızlık artıyor! Devlet harekete geçti: 81 ilde evlilik desteği devrede
    Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devraldı: El ele yeni zaferlere!
    CHP’de 3’lü kriz! Mansur Yavaş’tan daha erken çıkışı! Özgür Özel’e Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
    ABD medyasında USAID’i aklama yarışı! Time DOGE çocuğu dedi Elon Musk’ı hedef gösterdi
    Kayıp iş insanı cinayete kurban gitmiş! Detaylar kan dondurdu! Plan yapmışlar
    Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
    Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!