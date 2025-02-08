Başkan Erdoğan, İstanbul İl kongresi’nde CHP’ye yüklendi: İstanbul sapır sapır dökülüyor

İstanbul İl Kongresi'nde CHP'ye yüklenen Başkan Erdoğan, "Her tırtıldan kelebek olmaz. CHP'nin kozasından da siyasetçi çıkmaz. Polise saldırmak rutinleri haline geldi. İkbal kavgası gözlerini kör etti. Kimin ne dediğine bakmadan, hizmetten geri durmayacağız.2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul İl Başkanı olan Abdullah Özdemir'i tebrik eden Başkan Erdoğan, "Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi. Erdoğan, CHP'li İBB yönetiminin megakenti çöp, çukur ve çamur dönemine geri döndürdüğünü belirtti.



Erdoğan 6 şubat depremlerinin 2. yılını da hatırlatarak şöyle devam etti: Deprem bölgesinde biz yıkıntılar ile uğraşırken muhalefetten birileri çıkmış, 'hükümet bu enkazın altında kalır' demişti. Ellerini ovuşturanlar, siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursağında bıraktık. Daha artçılar devam ederken ortalığı velveleye verip ortada görünmeyen deprem turistleri, asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergileyip depremzedelerimize hakaret ettiniz. Bugün geriye dönüp bakınca hiç mi utanmıyorsunuz. Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara, hani bedava ev yapıyordunuz, niçin sözlerinizin arkasında duramadınız. Belediyeler eli ile yapsaydınız ya. Elinizi tutan mı oldu? "