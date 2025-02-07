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Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açılamalarda bulunuyor. Gençlere seslenen Erdoğan, "Gençler unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 17:21
Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

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    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Başkan ve AK Parti kongrede önemli açılamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

    AK Gençlik İstanbul'un Başkan Erdoğan için açtığı pankart: ʺYeditepe'ye sığmaz da adın gönüllere sığar sevdanʺ (Ekran görüntüsü)AK Gençlik İstanbul'un Başkan Erdoğan için açtığı pankart: ʺYeditepe'ye sığmaz da adın gönüllere sığar sevdanʺ (Ekran görüntüsü)

    İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

    2028 MESAJI

    Gençler unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

    CHP'Lİ İBB'NİN YALANI

    Bizim 23 yılda yapamadığımız onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi sen bunları delillendir bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem.

    BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

    Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün yaptığımız görüşmede Sayın Bahçeli'den sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Kendisine şifalar diliyorum.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlediği 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlediği 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (AA)

    GÖREVİ ÖZDEMİR DEVRALACAK

    Etkinlikte, mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin görevini Abdullah Özdemir'e devrediyor.

    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne yoğun katılım (Takvim.com.tr)AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne yoğun katılım (Takvim.com.tr)

    KONGREYE 10 BİN KİŞİ KATILIYOR

    Kongrede 600 delegenin oy kullanması planlanırken, organizasyona yaklaşık 10 bin kişi katılıyor.

    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne yoğun katılım (Takvim.com.tr)AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne yoğun katılım (Takvim.com.tr)

    Kabaktepe kongrede yaptığı konuşmada, "Bütün kalbim ve benliğimde Elhamdülillah diyor sancağı Abdullah kardeşime devrediyorum." dedi.

    Osman Nuri Kabaktepe (Takvim.com.tr)Osman Nuri Kabaktepe (Takvim.com.tr)

    Kabaktepe veda mesajın şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın cumhurbaşkanım Sözlerimi 2021 şubat ayında il başkanı olduğum kongrede ki konuşmanın sonu ile tamamlamak istiyorum. O günkü konuşmamızda vira Bismillah çekmiş, haydi Bismillah demiş göreve başlamıştık. Şimdi ise bütün kalbim ve benliğimde Elhamdülillah diyor sancağı Abdullah kardeşime devrediyorum. Benden yana hakkım sizlere helal olsun.. Sizler de hakkınızı helal ediniz... Bu duygu düşüncelerle sizleri saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum. Kongremiz hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'a emanet olunuz."

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