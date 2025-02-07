Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Başkan ve AK Parti kongrede önemli açılamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

AK Gençlik İstanbul'un Başkan Erdoğan için açtığı pankart: ʺYeditepe'ye sığmaz da adın gönüllere sığar sevdanʺ (Ekran görüntüsü)

İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

2028 MESAJI



Gençler unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

CHP'Lİ İBB'NİN YALANI



Bizim 23 yılda yapamadığımız onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi sen bunları delillendir bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün yaptığımız görüşmede Sayın Bahçeli'den sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Kendisine şifalar diliyorum.