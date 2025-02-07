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AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi! Yeni dönemde hangi isimler görev alacak? İsim isim liste: İşte oy pusulası

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kongredeki seçimde kullanılacak oy pusulası ve yönetimde görev alacak isimler ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 19:24 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 19:30
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi! Yeni dönemde hangi isimler görev alacak? İsim isim liste: İşte oy pusulası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

    CANLI ANLATIM
    18:30 07 Şubat 2025
    KONGREDEKİ OY PUSULASI

    İl Başkan Adayı: Abdullah Özdemir

    İl Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları:

    1. Abdullah Arıdoru  
    2. Alperen Bozdağ  
    3. Babür Baycan  
    4. Bahar Çavuş  
    5. Burak Şükrü Umur  
    6. Cahit İslam Ertemel  
    7. Çağrı Çaylı  
    8. Çetin Elevli  
    9. Elif Yaşaroğlu Antepiloğlu  
    10. Ensar Topçu  
    11. Erdi Çapar  
    12. Esra Sarıçıkçak Çakar  
    13. Fatime Zehra Şener  
    14. Fatih Karaman  
    15. Fatih Tuna  
    16. Fatma Zeynep Şişman  
    17. Gıyaseddin Gergin  
    18. Harun Muş  
    19. Helin Görgül  
    20. Hüseyin Turan  
    21. İbrahim Deniz  
    22. İlker Gürbüz  
    23. Kübra Anar  
    24. Manolya Demirören  
    25. Mehmed Emin Özkaya  
    26. Mehmet Küçük  
    27. Mehmet Şahin  
    28. Muhammed Birdal  
    29. Muhammed Abdulhalim Aksu  
    30. Muhammet Mürsel Kaya  
    31. Muhammet Talha Kor  
    32. Nurullah Aktaş  
    33. Orhan Narin  
    34. Osman Başer  
    35. Osman Ertuğrul Yörük  
    36. Ömer Karahan  
    37. Ömer Lütfi Arı  
    38. Ömer Şahan  
    39. Rabiya Kazak Aci  
    40. Sedat Ayyıldız  
    41. Songül Sarı Gündoğdu  
    42. Tarkan Burçak Uygun  
    43. Turgay Akpınar  
    44. Yasin Çelik  
    45. Yavuz Aksoy  
    46. Yurdakul Bika  
    47. Yusuf Aslan  
    48. Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu  
    49. Zeynettin Aydın  

     

    İl Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları:

    1. Rıfat Kutlu  
    2. Metin Kılıç  
    3. Mustafa Bayram  
    4. Faruk Özdemir  
    5. Ridvan Bural  
    6. Abdurrahman Sacit Göksu  
    7. Fatih Dühmenez  
    8. Nesrin Sağlık Deriş  
    9. Osman Cengiz  
    10. Muhammet Enes Savaş  
    11. Necmettin Yazıcı  
    12. Dursun Tirik  
    13. Nihal Yıldız  
    14. Kübra Dursun  
    15. Mehmet Fatih Selçuk  
    16. Uğur Uyhan  
    17. Jale Baran  
    18. Abdüssamet Aydın  
    19. Ahmet Keserci  
    20. Beyza Sine  
    21. Çetin Altındağ  
    22. İlayda Zeynep Bülbül  
    23. Hakan Polatlıtur  
    24. Halil İbrahim Birer  
    25. Yusuf Emre Tanış  

    İl Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları: 

    1. ŞAHİN PİRDAL
    2. MEHMET ER
    3. MESUT ÜNER
    4. NECMETTİN BİRİNCİ
    5. SEYİT AHMET ÇANDIR

    İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Asıl Üye Adayları:

    1. ESRA YILMAZ
    2. ERCAN GÜMÜŞ
    3. ERCAN ÜNER

    İl Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları: 

    1. LÜTFİ GÖKTAŞ
    2. ALPAY GÖKÇE
    3. BURAK SAYGILI
    4. ÇETİN AKGÜL
    5. UĞUR ACAR

    İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Yedek Üye Adayları 

    1. RECEP ASİLSOY
    2. MEHMET YANIK

     

    Büyük Kongre Delege Asıl Adayları:

    1. ABDULLAH ÖZDEMİR
    2. OSMAN NURİ KABAKTEPE
    3. SALİHA DEMİRER
    4. EKREM ERDEM
    5. EROL KAYA
    6. MEHMET DOĞAN KUBAT
    7. MUSTAFA ATAŞ
    8. RAVZA KAVAKÇI KAN
    9. ABDULKADİR AKSU
    10. BERAT ALBAYRAK
    11. İDRİS GÜLLÜCE
    12. MEHMET MÜEZZİNOĞLU
    13. ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
    14. FAHRETTİN KOCA
    15. VOLKAN BOZKIR
    16. ZİYA SELÇUK
    17. MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ
    18. ABDURRAHİM BOYNUKALIN
    19. ARZU SİLİN GÜNAYDIN
    20. MEHMET UMUR
    21. HARUN ARMAĞAN
    22. BARIŞ ÖZEROL
    23. MUHAMMED ALİ UÇAR
    24. FUNDA OZAN
    25. ENGİN TELLİ
    26. AYDOĞAN AHIAKIN
    27. İSMÂİL CAN GÖKBUDAK
    28. YILDIZ KAYA
    29. CEMAL BEKLE
    30. İFFET POLAT
    31. TÜLAY KAYNARCA
    32. ENES ŞİŞMAN
    33. ABDURRAHMAN ÖZ
    34. HÜSEYİN ÖZBAKIR
    35. İSMÂİL CENK DİLBEROĞLU
    36. SEBAHATTİN KARAKELLE
    37. MAHMUT EMİN MOLLAOĞLU
    38. YASİR ÇELİK
    39. SELAHATTİN ÇEBİ
    40. YASİN UĞUR
    41. FEYZULLAH KIYIKLIK
    42. HALİDE İNCEKARA
    43. AHMET BAHA ÖĞÜTKEN
    44. AHMET HAMDİ ÇAMLI
    45. HARUN KARACA
    46. HÜSEYİN BESLİ
    47. HÜSEYİN BÜRGE
    48. İRFAN GÜNDÜZ
    49. MEHMET METİNER
    50. NUSRET BAYRAKTAR
    51. UĞUR IŞILAK
    52. METİN KÜLÜNK
    53. ALEV DEDEGİL
    54. ALİ İBİŞ
    55. CANAN KALSIN
    56. HÜSEYİN KANSU
    57. EMİNE SARE AYDIN
    58. AYFER YAMAN
    59. ŞEYMA DOĞÜCÜ
    60. ÖMER FARUK KALAYCI
    61. GIVASEDDİN GERGİN
    62. TAHA AYHAN
    63. MUHAMMED CEM ÇEKEREK
    64. TOĞAY ÇOBAN
    65. NEJAT ÖZTÜRK
    66. ÖZER SARIKAYA
    67. AHMET CİN
    68. SALİM ÇETİNKAYA
    69. İSMET YILDIRIM
    70. MUHAMMED YAVUZ GÜLTEPE
    71. YASİN YILDIZ
    72. UĞUR YILMAZ
    73. HAKAN BAHADIR
    74. İMDAT KAMACI
    75. ABDURRAHMAN DURSUN
    76. SERKAN BAHADIR
    77. ERDEM DEMİR
    78. SEBAHATDİN KAYAS
    79. YASİN KARTOĞLU
    80. FEYZULLAH TORLAK
    81. FATİH AYDEMİR
    82. HAYDAR GÖKSOY
    83. AHMET ÖZTÜRK
    84. ERKAN YILDIRIM
    85. MEVLÜT ÖZTEKİN
    86. GÜRKAN AKSOY
    87. EMRULLAH ERKUŞ
    88. MEHMET TEVFİK GÖKSU
    89. MUHAMMET VANLIOĞLU
    90. BURAK ÇİFÇİ
    91. ÖMER ÇOLAK
    92. AYHAN ÜSDİ
    93. ALİ TOMBAŞ
    94. FATİH KARAİSMALLOĞLU
    95. MEHMET ERGÜN TURAN
    96. HALL İBRAHİM KURŞUN
    97. SALİM GÖKHAN GÜREK
    98. MUSTAFA CANDAROĞLU
    99. ERDEM KOÇOĞLU
    100. ŞEREF ÇOLAK
    101. MUSTAFA YALÇINKAYA
    102. ÖMER ARISOY
    103. MAHMUT YUSUF
    104. DEVRAN YALÇINKAYA
    105. BÜNYAMİN DEMİR
    106. MEHMET ACAR
    107. SERKAN POLAT
    108. ÖZKAN AYDUĞAN
    109. SAMİ BARLAS  
    110. AHMET FARUK KURAN  
    111. KASIM FIRAT  
    112. M. YILDIRIM TURAN  
    113. LEVENT ÖZKAN  
    114. ERDOĞAN AKGÜL  
    115. UĞUR SİNA ŞEN  
    116. ZEYNEL ABİDİN OKUL  
    117. EMİNE ERDOĞAN  
    118. NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN  
    119. ZİYA İLGEN  
    120. SADIK ALBAYRAK  
    121. MUSTAFA ERDOĞAN  
    122. SERHAT ALBAYRAK  
    123. ORHAN UZUNER  
    124. FATİH ARSLAN  
    125. MUSTAFA GÜR  
    126. CEVAT OLÇOK  
    127. HASAN GÜRSOY  
    128. SAVCI SAYAN  
    129. MÜCAHİT YILMAZ  
    130. SEVDE BEYAZIT KAÇAR  
    131. TÜLAY KALAV  
    132. SELVER AKKOYUN  
    133. MERYEM KARAKÖSE  
    134. ÖZLEM EROL  
    135. FATMA COŞTU  
    136. HAVVA SABUNCUOĞLU  
    137. RABİA BAY KESER  
    138. NUH ENSONRA  
    139. ALİ BAYRAM DOĞAN  
    140. BURAK COŞKUN  
    141. CEMAL OĞUZ KILIÇ  
    142. OSMAN NURİ ANBARKAYA  
    143. SERDAR DURAN  
    144. GÜLBAHAR ÖZTÜRK  
    145. YASEMİN ULGAÇ  
    146. ZEYNEP VERA YILMAZ  
    147. FATMANUR ALTUN  
    148. MURAT HAZIROĞLU  
    149. TEMEL BAŞALAN  
    150. HASAN BASRİ KURT  
    151. OSMAN SÖYLER  
    152. MEVLÜT UYSAL  
    153. İSMAİL HAKKI TURUNÇ  
    154. AKIN BAYRAM  
    155. İSMET ÖZTÜRK  
    156. MUAMMER BİRDAL  
    157. FATİH COŞAR  
    158. MUHAMMED EMİN SARAÇ  
    159. MEHMET FATİH SERDAR  
    160. MEHMED EMİN ÖZKAYA  
    161. EROL BULUT  
    162. BURCU ÖZER GÜNAYDIN  
    163. FAHRİ ŞAHİN  
    164. RECEP ASLIYÜKSEK  
    165. AHMET KAAN  
    166. FADİME ZEHRA ŞENER  
    167. RABİYA KAZAK ACİ  
    168. MUSTAFA GÜNDOĞAN  
    169. ESAT ERTAÇ ERBESLER  
    170. ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN  
    171. GÜLAY DALYAN  
    172. ALİ ASLAN  
    173. OSMAN KAAN  
    174. SALİH BAYRAKTAR  
    175. ABDULLAH ARIDORU  
    176. ALPEREN BOZDAĞ  
    177. BABÜR BAYCAN  
    178. BAHAR ÇAVUŞ  
    179. BURAK ŞÜKRÜ UMUR  
    180. CAHİT İSLAM ERTEMEL  
    181. ÇAĞRI ÇAYLI  
    182. ÇETİN ELEVLİ  
    183. ELİF YAŞAROĞLU ANTEPLİOĞLU  
    184. ERDİ ÇAPAR  
    185. ESRA SARIÇİÇEK ÇAKAR  
    186. FATİH KARAMAN  
    187. FATİH TUNA  
    188. FATMA ZEYNEP ŞİŞMAN  
    189. HARUN MUŞ  
    190. HELİN GÖRGÜL  
    191. HÜSEYİN TURAN  
    192. İBRAHİM DENİZ  
    193. İLKER GÜRBÜZ  
    194. KÜBRA ANAR  
    195. MANOLYA DEMİRÖREN  
    196. MEHMET KÜÇÜK  
    197. MEHMET ŞAHİN  
    198. MUHAMMED ABDULHALİM AKSU  
    199. MUHAMMET MÜRSEL KAYA  
    200. MUHAMMET TALHA KOR  
    201. NURULLAH AKTAŞ  
    202. ORHAN NARİN  
    203. OSMAN BAŞER  
    204. ÖMER KARAHAN  
    205. ÖMER LÜTFİ ARI  
    206. ÖMER ŞAHAN  
    207. SEDAT AYYILDIZ  
    208. SONGÜL SARI GÜNDOĞDU  
    209. TARKAN BURÇAK UYGUN  
    210. TURGAY AKPINAR  
    211. YAVUZ AKSOY  
    212. YURDANUR BİKA  
    213. YUSUF ASLAN  
    214. ZEYNETTİN AYDIN  
    215. ŞAHİN PİRDAL  

    Büyük Kongre Delege Yedek Adayları:

    1. RIFAT KUTLU  
    2. METİN KİLİK  
    3. MUSTAFA BAYRAM  
    4. FARUK ÖZDEMİR  
    5. RIDVAN BURAL  
    6. ABDURRAHMAN SACİT GÖKSU  
    7. FATİH DÜNEMEZ  
    8. NESRİN SAĞLIK DERİŞ  
    9. OSMAN CENGİZ  
    10. MUHAMMET ENES SAVAŞ  
    11. NECMETTİN YAZICI  
    12. DURSUN TİRKİ  
    13. NİHAL YILDIZ  
    14. KÜBRA DURSUN  
    15. MEHMET FATİH SELÇUK  
    16. UĞUR UYHAN  
    17. JALE BARAN  
    18. ABDÜSSAMET AYDIN  
    19. AHMET KESERCİ  
    20. BEYZA SİNE  
    21. ÇETİN ALTINDAĞ  
    22. İLAYDA ZEYNEP BÜLBÜL  
    23. HAKAN POLATTİMUR  
    24. HALİL İBRAHİM BİRER  
    25. YUSUF EMRE TANIŞ  
    26. ESRA YILMAZ  
    27. ERCAN GÜMÜŞ  
    28. ERCAN ÜNER  
    29. MESUT ÜNER  
    30. NECMETTİN BİRİNCİ  
    31. MEHMET ER  
    32. SEYİT AHMET ÇANDIR  
    33. RECEP ASİLSOY  
    34. MEHMET YANIK  
    35. LÜTFİ GÖKTAŞ  
    36. ALPAY GÖKÇE  
    37. BURAK SAYGILI  
    38. UĞUR ACAR  
    39. ÇETİN AKGÜL  
    40. GÜLTEN TERZİ  
    41. SELVER AKKOYUN KORKMAZ  
    42. ENNUR GEDİKOĞLU  
    43. ELİF BAŞGÖZE  
    44. NURDAN DURGUT  
    45. TÜLAY TAŞTAN  
    46. TUBA YILMAZ  
    47. SELMA AKIN PATIR  
    48. HATİCE SARI  
    49. NARİN YAPRAK AYDIN  
    50. MERVE BAKIR  
    51. NEŞVA YARAR  
    52. ASUMAN SAĞLAM  
    53. AYFER KUBİLAY  
    54. AYŞE BAYDAR  
    55. AYŞEGÜL PEKTAŞ DOĞRU  
    56. BİRGÜL SARI  
    57. BURCU HATUN ŞAHİNCİ  
    58. EBRAR SERAP MUTLU  
    59. ELİF BIÇAK  
    60. ELİF ÇAKIR  
    61. MERYEM KAYA  
    62. HATİCE YÜCEL  
    63. HATİCE DEVRİM ÇEVİK  
    64. İNCİ ÖZEKE  
    65. NURAY ÜÇER  
    66. RABIA YAZICI  
    67. SEVGİ GÜLSEREN  
    68. YASEMİN TERZİ GÜLER  
    69. ZEHRA KAYA  
    70. ZÜLEYHA GENİŞ  
    71. HALİT RAMAZAN GÜLER  
    72. MÜCAHİT ŞAHİN  
    73. MEHMET TUFAN KOÇAK  
    74. KORAY HÜYÜKTEPE  
    75. MURAT EMİR KAYA  
    76. FATMA ZEHRA KURŞUN  
    77. EMRE HAFIZOĞLU  
    78. MUHAMMET YAĞCI  
    79. SEMAVİ DELEN  
    80. HAMZA TAŞDEMİR  
    81. MAHMUT EKREM VAROL  
    82. FATMA ŞEYMA AĞACA  
    83. KÜBRA ŞİMŞEK  
    84. HASAN SALİH ÖZTÜRK  
    85. AYŞENUR YAZICI  
    86. SALİH BUĞRA KURTULMUŞ  
    87. RESUL ENES SERTKAYA  
    88. MURAT KARACA  
    89. DURALİ ŞENER  
    90. FURKAN CAN SEVGA  
    91. MAHMUT GÜNDOĞAN  
    92. ŞAFAK KARABİNA  
    93. İBRAHİM CAN  
    94. ESAT DURSUN  
    95. MUHAMMED ÖMER TÜNCEL  
    96. MUHAMMED DOĞAN GÜRCAN  
    97. MURAT TÜRK  
    98. FATİH EMRE ERGÜL  
    99. BARAN MELİK  
    100. KEMAL ÖZTEKİN  
    101. EMİRHAN ATEŞ  
    102. TOLGA ZORLU  
    103. AHMET HÜSEYİN ÇINAR  
    104. MUHAMMED EMİN ŞEN  
    105. YUSUF BULUT  
    106. EMİNE SEVER  
    107. MURAT CAN FERSAN  
    108. EYÜP YAZICI  

    17:00 07 Şubat 2025
    HEDEF 2028: YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ

    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde gençlere seslenen Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençler unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." dedi. CHP'li İBB yönetiminin megakenti çöp, çukur ve çamur dönemine geri döndürdüğünü belirten Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara göz göre göre yalan söylediğini ifade etti.

     

     

     

    Erdoğan, "Bizim 23 yılda yapamadığımız onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi sen bunları delillendir bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem." ifadelerini kullandı. 

    16:43 07 Şubat 2025
    EL ELE YENİ ZAFERLERE
    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Osman Nuri Kabaktepe'den devralan Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Allah’a hamd olsun ki; hep birlikte, el ele, gönül gönüle yeni zaferlere doğru çalışmalarımızı başlattık." dedi.
     
    16:25 07 Şubat 2025
    KABAKTEPE VEDA KONUŞMASI YAPTI

    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde görevi Abdullah Özdemir'e devreden Osman Nuri Kabaktepe 2028 mesajı verdi. Kabakpete, "Abdullah kardeşime hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Abdullah başkanımızın başkanlığında 2028'de yine yeniden Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti Başkanı yapmaya, 1. turda bunu gerçekleştirmeye hazır mısınız?" dedi.

     

    15:30 07 Şubat 2025
    AK PARTİ İSTANBUL'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

    Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda önemli bir bayrak değişimi yaşanacak. Mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, görevini Abdullah Özdemir’e devredecek. İki isim kongrede partilileri selamladı. 

    Tamamlanan ilçe kongrelerinin tamamına Osman Nuri Kabaktepe ve Abdullah Özdemir birlikte katılarak, teşkilatlara bu bayrak değişiminin önemini vurguladılar. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda İstanbul'u daha ileriye taşımak adına ortak bir çaba göstereceklerini ifade ettiler.