PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde coşkulu kalabalık

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlediği İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan'ı burada coşkulu kalabalık karşıladı. Vatandaşlar ellerinde pankartlarla yoğun ilgi gösterdi. Kongrede renkli anlar yaşandı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 18:28 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 18:30
Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlediği İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

Başkan Erdoğan'ı burada coşkulu kalabalık karşıladı.

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

Vatandaşlar ellerinde pankartlarla yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

Kongrede renkli anlar yaşandı.

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...

Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...