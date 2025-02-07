Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde coşkulu kalabalık

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlediği İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ı burada coşkulu kalabalık karşıladı.
Vatandaşlar ellerinde pankartlarla yoğun ilgi gösterdi.
Kongrede renkli anlar yaşandı.
İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...
İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...
İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...
İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...
İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...
İşte AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde renkli anlar...