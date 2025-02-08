AK Parti’de il kongreleri tamamlandı! Başkan Erdoğan’dan Büyük Kongre mesajı: Yola devam!

"AK PARTİ'YE YAKIŞIR ŞEKİLDE TAMAMLADIK"

Erdoğan, il, ilçe ve belde kongrelerine Kabine üyeleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyelerinin katıldığını belirtirken, kendisinin de 29 il kongresine bizzat iştirak ettiğini ifade etti. Kongre sürecinin AK Parti'ye yakışır bir şekilde tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, teşkilatların bu süreci güçlenerek atlattığını söyledi.

Başkan Erdoğan paylaşımına kongrelerden kareler de ekledi (X)

23 Şubat'ta gerçekleştirilecek Büyük Kongre'ye işaret ederek "Durmak yok, yola devam" mesajı verdi.