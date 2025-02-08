AK Parti’de il kongreleri tamamlandı! Başkan Erdoğan’dan Büyük Kongre mesajı: Yola devam!

AK Parti'de 8. Olağan İl kongre süreci dün (7 Şubat) gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi ile birlikte tamamlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da kongre sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "Büyük Kongre"yi işaret etti.
"AK PARTİ'YE YAKIŞIR ŞEKİLDE TAMAMLADIK"
Erdoğan, il, ilçe ve belde kongrelerine Kabine üyeleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyelerinin katıldığını belirtirken, kendisinin de 29 il kongresine bizzat iştirak ettiğini ifade etti. Kongre sürecinin AK Parti'ye yakışır bir şekilde tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, teşkilatların bu süreci güçlenerek atlattığını söyledi.
Başkan Erdoğan paylaşımına kongrelerden kareler de ekledi (X)
23 Şubat'ta gerçekleştirilecek Büyük Kongre'ye işaret ederek "Durmak yok, yola devam" mesajı verdi.
Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…
İstanbul'la birlikte 81'inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik.
Şimdi inşallah 23 Şubat'ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız.
İl, ilçe ve belde kongrelerimize Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz iştirak ettiler.
Başkan Erdoğan'ın katıldığı İstanbul İl Kongresi'nde Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Abdullah Özdemir'e devretti (Fotoğraf: AA)
Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik.