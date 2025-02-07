Yine yeni yeniden! İstanbul’da sahte içki faciası I Acı bilanço: Ölü sayısı 70’e yükseldi

İstanbul'da, vatandaşın can güvenliğini doğrudan tehdit eden ve son aylarda artış gösteren sahte-kaçak alkol tüketimi sahte içki skandalının ardı arkası kesilmiyor.
İstanbul'da, vatandaşın can güvenliğini doğrudan tehdit eden ve son aylarda artış gösteren sahte-kaçak alkol tüketimi sahte içki skandalının ardı arkası kesilmiyor.
ÖLÜ SAYISI 70'E YÜKSELDİ
Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e ulaştı. Sahte içki dolayısıyla hastaneye başvuranlardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
86 BİN 274 LİTRE SAHTE-KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda 190 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini açıklamıştı.
ANKARA'DA DA 33 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Sahte içki kaynaklı ölümler devam ederken Ankara'dan da korkutan bir haber geldi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.