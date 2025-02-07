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Yine yeni yeniden! İstanbul'da sahte içki faciası I Acı bilanço: Ölü sayısı 70'e yükseldi

İstanbul ve Ankara'da sahte içki kabusu katlanarak büyüyor. İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükselirken Ankara'da ise 33 kişi hayatını kaybetti.

AA AA
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 20:11 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 22:54
Yine yeni yeniden! İstanbul’da sahte içki faciası I Acı bilanço: Ölü sayısı 70’e yükseldi

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    İstanbul'da, vatandaşın can güvenliğini doğrudan tehdit eden ve son aylarda artış gösteren sahte-kaçak alkol tüketimi sahte içki skandalının ardı arkası kesilmiyor.

    Yine yeni yeniden! İstanbul sahte içki faciası I Acı bilanço: Ölü sayısı 70'e yükseldi (AA)Yine yeni yeniden! İstanbul sahte içki faciası I Acı bilanço: Ölü sayısı 70'e yükseldi (AA)

    ÖLÜ SAYISI 70'E YÜKSELDİ
    Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e ulaştı. Sahte içki dolayısıyla hastaneye başvuranlardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    Yine yeni yeniden! İstanbul sahte içki faciası I Acı bilanço: Ölü sayısı 70'e yükseldi (AA)Yine yeni yeniden! İstanbul sahte içki faciası I Acı bilanço: Ölü sayısı 70'e yükseldi (AA)

    86 BİN 274 LİTRE SAHTE-KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
    Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda 190 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini açıklamıştı.

    Sahte içki skandalında korkutan gelişme I Ankara'ya sıçradı: 33 kişi hayatını kaybetti (AA)Sahte içki skandalında korkutan gelişme I Ankara'ya sıçradı: 33 kişi hayatını kaybetti (AA)

    ANKARA'DA DA 33 KİŞİ HASTANELİK OLDU
    Sahte içki kaynaklı ölümler devam ederken Ankara'dan da korkutan bir haber geldi.

    Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

    Sahte içki skandalında korkutan gelişme! Ankaraya sıçradı: 33 kişi hayatını kaybettiSahte içki skandalında korkutan gelişme! Ankaraya sıçradı: 33 kişi hayatını kaybetti
    Sahte içki skandalında korkutan gelişme! Ankara'ya sıçradı: 33 kişi hayatını kaybetti
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