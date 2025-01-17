Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor! Kapağa ve bandrole dikkat!

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı her saat yükseliyor.
92 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Sahte içki tüketimi nedeniyle 92 kişi hastaneye başvurdu.
37 ÖLÜ 27 ENTÜBE
Hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 27 kişi ise entübe edildi.
İstanbul'da sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?
Uzmanlara göre, piyasaya sürülen sahte içkiler ölüme kadar giden ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor.
TAT VE KOKUDAN ANLAŞILMIYOR
Bu ürünler tadından ya da kokusundan ayırt edilemiyor.
Sahte içki nasıl anlaşılır (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Sahte içki tüketimi sonrası bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra görme bozukluklarının en net belirtiler olarak öne çıkıyor.