Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor! Kapağa ve bandrole dikkat!

İstanbul 'da sahte içki den hayatını kaybedenlerin sayısı her saat yükseliyor.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR? Uzmanlara göre, piyasaya sürülen sahte içki ler ölüme kadar giden ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor.

TAT VE KOKUDAN ANLAŞILMIYOR

Bu ürünler tadından ya da kokusundan ayırt edilemiyor.

Sahte içki nasıl anlaşılır (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Sahte içki tüketimi sonrası bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra görme bozukluklarının en net belirtiler olarak öne çıkıyor.