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Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor! Kapağa ve bandrole dikkat!

İstanbul'da sahte içki faciası katlanarak büyüyor. Sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. İstanbul'daki hastanelerde 24'si entübe 47 kişi tedavi altına alındı. Peki sahte içki nasıl anlaşılır, uzmanlar hangi uyarıları yapıyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:24
Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor! Kapağa ve bandrole dikkat!

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    İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı her saat yükseliyor.

    92 KİŞİ HASTANELİK OLDU
    Sahte içki tüketimi nedeniyle 92 kişi hastaneye başvurdu.

    İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

    37 ÖLÜ 27 ENTÜBE
    Hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 27 kişi ise entübe edildi.

    İstanbul'da sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı 37'ye yükseldiİstanbul'da sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

    SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?
    Uzmanlara göre, piyasaya sürülen sahte içkiler ölüme kadar giden ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor.

    TAT VE KOKUDAN ANLAŞILMIYOR
    Bu ürünler tadından ya da kokusundan ayırt edilemiyor.

    Sahte içki nasıl anlaşılır (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Sahte içki nasıl anlaşılır (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Sahte içki tüketimi sonrası bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra görme bozukluklarının en net belirtiler olarak öne çıkıyor.

    Sahte içki nasıl anlaşılır (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Sahte içki nasıl anlaşılır (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    KAPAĞA VE BANDROLE DİKKAT
    Uzmanlar, sahte içki tüketiminden korunmak için şunları öneriyor:

    Şişelerin kapalı ve bandrollü olmasına dikkat edilmeli.

    Tüketim sonrası bulantı, kusma, baş dönmesi gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

    Özellikle görme bozukluğu gibi belirtiler varsa bu durum ciddiye alınmalı ve vakit kaybedilmeden tıbbi destek alınmalıdır.

    Sahte içki faciası büyüyor: Ölü sayısı fırladı | Tekel bayisinde böyle sattı | Sahte içki nasıl anlaşılır?Sahte içki faciası büyüyor: Ölü sayısı fırladı | Tekel bayisinde böyle sattı | Sahte içki nasıl anlaşılır?

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