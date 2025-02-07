Yine yeni yeniden! İstanbul sahte içki faciası I Acı bilanço: Ölü sayısı 70’e yükseldi

Sahte içki skandalında korkutan gelişme I Ankara'ya sıçradı: 33 kişi hayatını kaybetti (AA)

ANKARA'DA DA 33 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Sahte içki kaynaklı ölümler devam ederken Ankara'dan da korkutan bir haber geldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.