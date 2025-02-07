Sarı site için rekabet soruşturması!

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret hakkında soruşturma açılmasını ve geçici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı. Sahibinden'in üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin yoğun reklam harcamaları ile hakim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

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