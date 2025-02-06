Kalp operasyonu geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli’ye siyasilerden geçmiş olsun mesajı yağdı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, kalp kapakçığı operasyonu geçirdi. Operasyon sonrası hem siyasi arenadan hem de bakanlardan geçmiş olsun mesajları yağan Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sn. Bahçeli'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli''ye Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar diliyorum."

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kontrolleri süreci boyunca genel durumunun iyi olduğu bilgisini aldığım Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ülkemize, milletimize hizmetleri sebebiyle kendisine çok şey borçluyuz, bir sağlık sorunu olmadan hizmetlerine nice yıllar devam etmesini temenni ediyoruz."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başarılı bir sağlık operasyonu geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği açıklanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifa diliyorum."