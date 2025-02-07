FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü

Örgütün bu kapsamdaki planlarının ilk aşamasını Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir Askeri Casusluk, Tahşiye, Selam Tevhid, MİT Tırları ve 17-25 Aralık gibi kurgu ve kumpas soruşturmaları oluşturdu.

15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar geçen süreçte FETÖ/PDY nihai hedefine ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile güç mücadelesine girdi.

FETÖ'cüler, MİT'i hedefine aldı.(Takvim.com.tr)

Kapatılan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığında savcı olarak görev yaparken PKK/KCK soruşturması yürüttükleri ortaya çıkan, sonraki süreçte FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya birden fazla şüpheliyle beraber, dönemin MİT Müsteşarı olan MİT Başkanı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Fatma Afet Güneş, eski MİT personeli H.E.K. ve Y.H. Y. ile M.Ö. hakkında "PKK/KCK'ya bilerek yardım etme ve soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlattı.

Bu soruşturmayla MİT ile ilgili kamuoyunda "PKK ile organize hareket eden teşkilat" algısı oluşturmaya çalışan örgüt, kendilerinden olmayan MİT yönetimini bertaraf edip MİT'i ele geçirmek ve hükümetin terör sorununu çözmek için başlattığı Çözüm Sürecini durdurmak amacıyla harekete geçti.

Soruşturmada görevli bir cumhuriyet savcısı 7 Şubat 2012'de saat 17.00'de dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve 4 MİT görevlisini telefonla arayarak, "İfade vermek üzere makamıma bekliyorum." dedi.

HAKAN FİDAN ERDOĞAN'IN KORUMASINA ULAŞTI

Fidan'ın ifadeye çağrıldığı tarih önemliydi çünkü o tarihte Başbakan olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat olacaktı. Erdoğan'a ulaşamayan Fidan, daha sonra korumasına ulaşarak durumu haber vermişti. Erdoğan'ın ameliyatı ertelemesi ardından Fidan'ın "ifadeye gitmemesi" ise kumpası boşa çıkardı.

Erdoğan'ın, ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret etmeye karar vermesiyle son dakika ertelenen ameliyat, devlet refleksinin hızla devreye girmesine yol açtı. Olaydan hemen sonra hükümet, istihbaratçıların ifadeye çağrılmasını Başbakan'ın iznine bağlayarak yasal bir düzenleme yaptı.