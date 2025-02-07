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FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü

FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı "MİT kumpası"nın üzerinden 13 yıl geçti. Kirli kumpas, Erdoğan’ın bir aileyi ziyaret etmeye karar vermesiyle ertelediği ameliyat sonrası amacına ulaşamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 07:01 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 07:10
FETÖ’nün 7 Şubat MİT Kumpasının üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü

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    15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar geçen süreçte FETÖ/PDY nihai hedefine ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile güç mücadelesine girdi.

    Örgütün bu kapsamdaki planlarının ilk aşamasını Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir Askeri Casusluk, Tahşiye, Selam Tevhid, MİT Tırları ve 17-25 Aralık gibi kurgu ve kumpas soruşturmaları oluşturdu.

    HAKAN FİDAN İFADEYE ÇAĞRILDI
    Örgüt, eylemlerine 7 Şubat 2012'de dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması ile hız verdi.

    MİT soruşturması "FETÖ'nün, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs girişimidir." ifadesiyle tanımlandı.

    FETÖ'cüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çözüm Sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i hedefine aldı.

    FETÖ'cüler, MİT'i hedefine aldı.(Takvim.com.tr)FETÖ'cüler, MİT'i hedefine aldı.(Takvim.com.tr)

    Kapatılan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığında savcı olarak görev yaparken PKK/KCK soruşturması yürüttükleri ortaya çıkan, sonraki süreçte FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya birden fazla şüpheliyle beraber, dönemin MİT Müsteşarı olan MİT Başkanı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Fatma Afet Güneş, eski MİT personeli H.E.K. ve Y.H. Y. ile M.Ö. hakkında "PKK/KCK'ya bilerek yardım etme ve soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlattı.

    Bu soruşturmayla MİT ile ilgili kamuoyunda "PKK ile organize hareket eden teşkilat" algısı oluşturmaya çalışan örgüt, kendilerinden olmayan MİT yönetimini bertaraf edip MİT'i ele geçirmek ve hükümetin terör sorununu çözmek için başlattığı Çözüm Sürecini durdurmak amacıyla harekete geçti.

    Soruşturmada görevli bir cumhuriyet savcısı 7 Şubat 2012'de saat 17.00'de dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve 4 MİT görevlisini telefonla arayarak, "İfade vermek üzere makamıma bekliyorum." dedi.

    HAKAN FİDAN ERDOĞAN'IN KORUMASINA ULAŞTI
    Fidan'ın ifadeye çağrıldığı tarih önemliydi çünkü o tarihte Başbakan olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat olacaktı. Erdoğan'a ulaşamayan Fidan, daha sonra korumasına ulaşarak durumu haber vermişti. Erdoğan'ın ameliyatı ertelemesi ardından Fidan'ın "ifadeye gitmemesi" ise kumpası boşa çıkardı.

    Erdoğan'ın, ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret etmeye karar vermesiyle son dakika ertelenen ameliyat, devlet refleksinin hızla devreye girmesine yol açtı. Olaydan hemen sonra hükümet, istihbaratçıların ifadeye çağrılmasını Başbakan'ın iznine bağlayarak yasal bir düzenleme yaptı.

    Hükümet, istihbaratçıların ifadeye çağrılmasını Başbakan'ın iznine bağlayarak yasal bir düzenleme yaptı. (AA)Hükümet, istihbaratçıların ifadeye çağrılmasını Başbakan'ın iznine bağlayarak yasal bir düzenleme yaptı. (AA)

    KUMPASTAN SONRA NELER YAŞANDI?
    İfadeye çağırma işleminin ardından yaşananlara ilişkin kronolojik süreç ise şöyle devam etti:

    10 Şubat 2012'de savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adem Özcan imzasıyla MİT görevlileri hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    11 Şubat'ta savcı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alınırken 13 Şubat'ta savcı Adem Özcan imzasıyla MİT'e gönderilen yazıda, 5 kişinin kurumla ilişkileri ve yardımcı istihbarat elemanı gibi bir görevlilerinin olup olmadığı soruldu.

    17 Şubat'ta MİT Kanunu TBMM'de değiştirildi ve soruşturma izni Başbakanın iznine bağlandı.

    18 Şubat'ta MİT görevlileri hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

    20 Şubat'ta savcı Bilal Bayraktar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda, dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesinin alınmasına ilişkin talimatın iade edilmesini istedi. 22 Mart'ta takipsizlik kararı verildi.

    23 Şubat'ta soruşturma belgeleri, fezleke ve ekleri 5 torba içerisine 23 klasör olarak Başbakanlığa gönderildi.

    FETÖ'nün ʺ7 Şubat MİT Kumpasıʺnın üzerinden 13 yıl geçti. (Takvim.com.tr)FETÖ'nün ʺ7 Şubat MİT Kumpasıʺnın üzerinden 13 yıl geçti. (Takvim.com.tr)

    11 Nisan'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, soruşturma için Başbakanlıktan izin alınıp alınmadığı soruldu.

    18 Mayıs'ta savcı Bayraktar, Başbakanlıktan izin talebinde bulunulduğunu bildirdi.

    14 Eylül'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, dosya hakkında "yetkisizlik" kararı verildiği ve dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirilirken soruşturma dosyasının kısıtlanmasına karar verildi.

    30 Ocak 2013'te Başbakanlık, MİT görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

    22 Mart 2013'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi.

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