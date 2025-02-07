Narin Güran davasında avukatlardan flaş talep!

Narin Güran, henüz 8 yaşındaydı. Sırra kadem bastı. Cesedine ulaşıldı. Annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.



Küçük kızın cansız bedenini dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise sadece 4 yıl aldı. Dün Bahtiyar'ın avukatı "Suçu yok. Tehdit altında taşıma işlemini yapmıştır" deyip karara itiraz ettiklerini açıkladı. Anne Yüksel Güran'ın avukatı da tahliye talebinde bulununca vatandaşların sabrı taştı. Sosyal medyada öfke mesajları yağdı.

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