Narin Güran cinayetinde bir yeni gelişme daha | Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep.

VARSAYIMLARLA CEZA İDDİASI

Avukat Demiroğlu, ilk derece mahkemesinin varsayımlarla mahkumiyet kararı verdiği belirtilen başvuruda, Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine dayanılarak hüküm kurulduğu, olayla ilgili basında çıkan gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yönlendirildiği ve sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği ileri sürüldü.

Mahkumiyet kararının hukuka, usule ve yasaya aykırı olduğu iddia edilen başvuruda, hükmün bozulması ve Yüksel Güran hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi.

Demiroğlu, "Müvekkilim, tek kızı olan Narin'e bütün sevgisini ve şefkatini göstererek onun üzerinde titreyerek büyütmek isterken maalesef acımasızca ve insanlık dışı bir yöntemle müvekkilimin biricik kızı katledilmiştir. Narin'i kaybeden müvekkilimin acısı tarif edilemez boyutta iken delillerin takdir ve değerlendirilmesinde yanılgı sonucu öz kızının kasten öldürülmesi suçundan mahkum edilmesi, bunun yanı sıra hakkında en güçlü delil bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın eyleminin ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme olarak değerlendirilmesi suretiyle hukuka aykırı karar verilmesi bozmayı gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.