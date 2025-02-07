Narin Güran cinayetinde bir yeni gelişme daha | Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçtiğimiz yıl 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçtiğimiz yıl 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
İSTİNAFA BAŞVURULDU
Günlerce konuşulan "Narin'i kim ve neden öldürdü" sorusu henüz yanıt bulmazken Narin Güran cinayetinde hapis cezası alan ağabey Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkumiyet kararını istinafa taşıdı.
46 sayfalık istinaf başvurusunda, daraltılmış baz raporuna ilişkin değerlendirmelere ağırlık verildi. İstinaf incelemesinin duruşmalı olarak yapılması talep edilen başvuruda, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bozularak Enes Güran hakkında beraat kararı verilmesi istendi.
ANNE GÜRAN İÇİN DE BAŞVURU YAPILDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024'te korkunç bir şekilde katledilen Narin Güran davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'la avukatından beraat talebi geldi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, müebbet hapis cezası için istinaf yoluna gittiklerini açıkladı.
VARSAYIMLARLA CEZA İDDİASI
Avukat Demiroğlu, ilk derece mahkemesinin varsayımlarla mahkumiyet kararı verdiği belirtilen başvuruda, Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine dayanılarak hüküm kurulduğu, olayla ilgili basında çıkan gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yönlendirildiği ve sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği ileri sürüldü.
Mahkumiyet kararının hukuka, usule ve yasaya aykırı olduğu iddia edilen başvuruda, hükmün bozulması ve Yüksel Güran hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi.
Demiroğlu, "Müvekkilim, tek kızı olan Narin'e bütün sevgisini ve şefkatini göstererek onun üzerinde titreyerek büyütmek isterken maalesef acımasızca ve insanlık dışı bir yöntemle müvekkilimin biricik kızı katledilmiştir. Narin'i kaybeden müvekkilimin acısı tarif edilemez boyutta iken delillerin takdir ve değerlendirilmesinde yanılgı sonucu öz kızının kasten öldürülmesi suçundan mahkum edilmesi, bunun yanı sıra hakkında en güçlü delil bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın eyleminin ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme olarak değerlendirilmesi suretiyle hukuka aykırı karar verilmesi bozmayı gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.