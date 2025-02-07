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Milyarlık mirasta "Ben de bu ailenin "Ferdi"yim" kavgası

Ferdi Tayfur, bu dünyadan göç eyledi. Vasiyeti ile yine gönülleri fethetti. Mirasının bir kısmını, TSK, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV arasında pay etti. Geri kalanını çocuklarına verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025
Milyarlık mirasta Ben de bu ailenin Ferdiyim kavgası

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    Ferdi Tayfur... Arabeskin babasıydı... 2 Ocak'ta hayata gözlerini kapadı. 5 çocuğuna bıraktığı 3 milyar TL'lik mirası ile herkesi şaşırttı. ��nlü sanatçının vasiyeti ise önceki gün mahkeme huzurunda açıklandı.

    3 dairesini Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e, Bolu'daki taşınmazını ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bırakmıştı. Diğer mal varlıklarını ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a ayırmıştı. Beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da yeğeni Nilüfer Gözalıcı Turanbayburt'a bırakmıştı.

    'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
    Vasiyette Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe'nin bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı! Bunun üzerine Tuğçe Tayfur babasının yeğenlerini topa tutup şu açıklamaları yaptı:

    "Babamın 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun size. Kurumları öne sürerek üzerinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazları, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı ile alakasız akrabalarının üstüne geçirmişler. Bu işin peşini bırakmayacağım!" Tuğçe Tayfur'un avukatı Edanur Türker Yıldız da müvekkili adına şu ifadeleri kullandı: Vasiyetnamenin iptali için dava açtık. Mahfuz listenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep ettik.

    EVLİLİĞİNE KARŞI ÇIKMIŞTI
    Merhum Tayfur'un 17 Ekim 2024'te yazdırdığı vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Duruşmaya Tuğçe hariç tüm çocukları ile yeğenleri Şirin ve Nilüfer Gözalıcı katıldı. Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmıştı. "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasını da mahkemeye taşımıştı. Kızına "Soyadımı kullanma" çağrısı yapmıştı.

    4 BİRLİKTELİK 5 ÇOCUK
    Ferdi Tayfur'un 4 farklı birlikteliğinden 5 çocuğu oldu. Konya'da tanıştığı Fatma adlı kadından ilk çocuğu Timur doğdu. İlk ve tek resmi evliliğini yaptığı kadın ise Zeliha Turanbayburt'tu. Ondan da Tuğba ve Funda adlı iki kızı olurken Necla Nazır ile birlikteliğinden Tuğçe doğdu. Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden de 2009'da Ferdi Taha adlı oğlu dünyaya geldi.

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