"Necla hanım böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırılmadı.

Enfeksiyondan dolayı nefes alırken böbreklerinde ağrı olduğu için doktoruna gitti antibiyotiğini ve ağrı kesicisini aldı. Şimdi de iyi çok şükür. Sevenlerine de sevgilerini, arayan tüm dostlarına da teşekkürlerini iletiyor."