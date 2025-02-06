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Necla Nazır'ın sağlık durumu nasıl? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur açıkladı

Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı 68 yaşındaki Necla Nazır'dan dün endişelendiren haber geldi. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Necla Nazır'ın böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Bugün ise kızı Tuğçe Tayfur annesinin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'ın sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 21:42 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 21:42
Necla Nazır’ın sağlık durumu nasıl? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur açıkladı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı 68 yaşındaki Necla Nazır'dan dün endişe verici bir haber gelmişti.

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Necla Nazır’ın sağlık durumu nasıl? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur açıkladı

Ünlü sanatçının böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Necla Nazır’ın sağlık durumu nasıl? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur açıkladı

TUĞÇE TAYFUR SON DURUMU AÇIKLADI

Bugün kızı Tuğçe Tayfur, annesinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Necla Nazır’ın sağlık durumu nasıl? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur açıkladı

İşte Necla Nazır'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan o açıklama:

Necla Nazır’ın sağlık durumu nasıl? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur açıkladı

"Necla hanım böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırılmadı.
Enfeksiyondan dolayı nefes alırken böbreklerinde ağrı olduğu için doktoruna gitti antibiyotiğini ve ağrı kesicisini aldı. Şimdi de iyi çok şükür. Sevenlerine de sevgilerini, arayan tüm dostlarına da teşekkürlerini iletiyor."

Necla Nazır’ın sağlık durumu nasıl? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur açıkladı

NECLA NAZIR