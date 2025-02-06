Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı 68 yaşındaki Necla Nazır'dan dün endişe verici bir haber gelmişti.
Ünlü sanatçının böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.
TUĞÇE TAYFUR SON DURUMU AÇIKLADI
Bugün kızı Tuğçe Tayfur, annesinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
İşte Necla Nazır'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan o açıklama:
"Necla hanım böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırılmadı.
Enfeksiyondan dolayı nefes alırken böbreklerinde ağrı olduğu için doktoruna gitti antibiyotiğini ve ağrı kesicisini aldı. Şimdi de iyi çok şükür. Sevenlerine de sevgilerini, arayan tüm dostlarına da teşekkürlerini iletiyor."