PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye "şaibeli kurultay" tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: "Niye acele ediyoruz?"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimini topa tuttu. Başkan Erdoğan'ın "şaibeli kurultay" iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." dedi. Sırlarını paylaştığı arkadaşlarının kendisini hançerlediğini bir kez daha dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'deki adaylık tartışmalarına ilişkin safını da belli etti. ABB Başkanı Mansur Yavaş'la aynı doğrultuda açıklamalar yapan CHP'nin eski Genel Başkanı, "Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Niye acele ediyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 23:50
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimini hedef aldı.

    Kılıçdaroğlu'ndan ''Hançer'' açıklaması: ''Yol arkadaşınız ihanet etmemeli!''

    CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY: SÜKUT İKRARDAN GELİR

    CHP yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP genel merkezinden kendisini tehcir ettiler." sözlerine cevap vermediği belirten Kılıçdaroğlu, "Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, ee sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir." dedi.

    CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Ekran görüntüsü)CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Ekran görüntüsü)

    SORUN ERDOĞAN'IN SÖYLEMESİ DEĞİL PARTİNİN SESSİZ KALMASI

    CHP'nin daha önce yapılan hiçbir kurultayda böyle bir suçlama ile karşı karşıya gelmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Burada sorun Erdoğan'ın söylemesi değil, partinin sessiz kalması. Partinin yetkilileri açık konuşmalı." diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i açıklamaya yapmaya davet etti.

    SIRLARIMI PAYLAŞTIM HANÇER YEDİM

    CHP'de sırlarını paylaştığı yol arkadaşlarının kendisine ihanet ettiğini soru üzerine yeniden dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım. Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir." dedi.

    CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Ekran görüntüsü)CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Ekran görüntüsü)

    CHP'DE ADAYLIK TARTIŞMASI: NİYE ACELE EDİYORUZ?

    CHP'de devam eden erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın söylemlerine yakın bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu, "Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Niye acele ediyoruz ki? Partide bütün yöneticileri desteklerim ama elbette farklı düşünebiliriz." diyerek adaylığını oldubittiye getirmek isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel'e tepki gösterdi.

    Yavaş, Özel ve İmamoğlu (Takvim.com.tr)Yavaş, Özel ve İmamoğlu (Takvim.com.tr)

    3'LÜ GÖRÜŞECEKLER

    Öte yandan Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın 9 Şubat'ta 3'lü bir görüşme yapacağı öğrenildi. Toplantıda İmamoğlu tarafı Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı veya TBMM Başkanlığı teklif etmeyi planlarken, Yavaş ekibi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi sunacağı iddia edildi.

    YAVAŞ YİNE MASAYA ANKETLE GELECEK

    Ayrıca edinilen bilgiye göre Yavaş, 50 bin kişilik anket yaptırarak, Özel'in aldığı kararları sorgulattı ve "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" gibi soruları sordurttu. Sabah'taki bilgiye göre anket sonuçları kapsamında geniş bir kesimin ön seçime karşı olduğu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu sonucu çıktı.

    Başkan Erdoğan, AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı (Fotoğraf: AA) Başkan Erdoğan, AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı (Fotoğraf: AA)

    CHP'DEKİ ŞAİBELİ KURULTAY İDDİALARI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 1 Şubat'ta Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde CHP'yi sert sözlerle eleştirmişti.

    "ŞAİBELİ BİR KURULTAYLA CHP GENEL MERKEZİNDEN KENDİSİNİ TEHCİR ETTİLER"

    CHP'lilerin eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramadıklarını söyleyen Erdoğan, "'Gandi Kemal', 'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohluyorlar, sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Ama ne olduysa Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP genel merkezinden kendisini tehcir ettiler. Birkaç ay öncesine kadar 85 milyonu yönetmeye layık gördükleri şahsı CHP'nin başına layık görmediler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var." diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Türkiye’de 5 haneden 1’i tek yaşıyor: Yalnızlık artıyor! Devlet harekete geçti: 81 ilde evlilik desteği devrede
    Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devraldı: El ele yeni zaferlere!
    CHP’de 3’lü kriz! Mansur Yavaş’tan daha erken çıkışı! Özgür Özel’e Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
    ABD medyasında USAID’i aklama yarışı! Time DOGE çocuğu dedi Elon Musk’ı hedef gösterdi
    Kayıp iş insanı cinayete kurban gitmiş! Detaylar kan dondurdu! Plan yapmışlar
    Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!
    Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah suikastının görüntüleri ortaya çıktı!
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dava bitmedi yeni başlıyor
    Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini belli oldu! TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan önemli açıklamalar: Gelişmeler olumlu
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi
    Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den kalp operasyonu sonrası deprem paylaşımı! İstanbul için uyardı
    Vergi kaçıran ünlüler panikte! Maliye o isimleri tek tek çağıracak
    Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı
    Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!