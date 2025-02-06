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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun zamandır gündeminde İstanbul yok.



Özgür Özel'in "aday ön seçimle belirlenecek" duyurusu sonra İmamoğlu, daha yoklamaya girmeden adaylığını ilan etti. ABB Başkanı Mansur Yavaş'la birbirlerini yıpratmaya başladılar.



İBB ve ABB'nin çekişmesi iki kente de "yetersiz hizmet" ve "eksik belediyecilik" olarak döndü. İmamoğlu hayati derecede önem arz eden kentsel dönüşüm meselesini umursamayıp enerjisini adaylığı için harcadı.



Kürsülerden yargıya parmak salladı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatlarıyla tehdit edince hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun zamandır gündeminde İstanbul yok (Takvim.com.tr)





"SEN İBB BAŞKANISIN ASFALTLA UĞRAŞ, İMARLA UĞRAŞ"



Bu duruma CHP yandaşı SÖZCÜ TV'ye konuk olan Prof. Dr. Mithat Baydur'dan sert tepki geldi.

Baydur şu ifadeleri kullandı:



İmamoğlu çıkmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na "Gerekirse sizin evlatlarınızı biz koruruz diyor. Sen İBB Başkanısın, İçişleri Bakanı mısın? Özel Harekat Daire Başkanı mısın? Emniyet Genel Müdürü müsün? Asfaltla uğraşacaksın, üst geçitle uğraşacaksın, imarla uğraşacaksın.