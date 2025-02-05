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CHP'deki "ön seçim" savaşında Mansur Yavaş'tan "10 Şubat" hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel'in canını sıkan anket

CHP'deki çift başlı adaylık kavgasında kartlar açıktan oynanmaya başladı. Mansur Yavaş "Aday belirlemek için erken. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak" deyip İmamoğlu'nun yargı sürecini işaret etti. İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi ise Yavaş'a "Ayağımıza dolanma" mesajı gönderdi. Bunun üzerine Mansur Yavaş anket sonuçlarını dolaşıma sokup Genel Merkez'i sıkıştırdı. Bir yandan da CHP kulisleri hareketlendi. Yavaş’ın 10 Şubat'taki PM toplantısından çıkacak sonuca göre karar vereceği dillendiriliyor. İşte ABB Başkanı'nın önündeki 3 yol haritası ve CHP içindeki kavganın arka planı...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 09:43
CHP’deki ön seçim savaşında Mansur Yavaş’tan 10 Şubat hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel’in canını sıkan anket

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    Cumhuriyet Halk Partisi şu sıralar "ön seçim" tartışmalarının getirdiği kaosla sağdan sola savruluyor.

    Adaylık iddiasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş birbirine girmiş vaziyette. İkili birbirilerini yıpratacak eylem ve söylemlerde bulunmaktan çekinmiyor.

    MANSUR YAVAŞ: ADAY BELİRLEMEK İÇİN ERKEN

    Yavaş, cumhurbaşkanı adayının "ön seçimle" belirlenmesine karşı çıkıyor.

    Yavaş: ʺAday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyimʺ (Takvim.com.tr)Yavaş: ʺAday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyimʺ (Takvim.com.tr)


    Bu kapsamda 23 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde Özgür Özel'le yüz yüze görüştü.

    Ancak istediği sonucu alamayınca kameralar karşısına geçip "Aday belirlemek için erken. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak" resti çekti.
    Mansur Yavaş'tan Özel'e yalanlama İmamoğlu'na ültimatom!



    "GÜN OLA HARMAN OLANIN" ALTINDA YATAN MESAJ... YARGIYI İŞARET ETTİ

    Yavaş'ın "Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak" beyanı İmamoğlu cephesinden huzursuluğa yol açtı.

    İmamoğlu'nun ekibi bunu 'Mansur Yavaş, yargıda devam eden süreçleri işaret etti. Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olur ya da hakkındaki davalardan birinden ceza alıp seçime girmesi engellenir. Ben o zaman alternatifsiz tek aday olurum diye bekliyor" şeklinde değerlendirdi.
    Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ʺAyağımıza dolanmaʺ mesajı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ʺAyağımıza dolanmaʺ mesajı (Takvim.com.tr)


    İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN YAVAŞ'A "AYAĞIMIZA DOLANMA" MESAJI

    ABB Başkanı'nın bu çıkışı sonrası CHP'de yanan kaos ateşi körüklendi.
    İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a yanıt



    Ekrem İmamoğlu, "Partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Mansur Yavaş'ın görüşü farklı olabilir" diyerek Yavaş'a "Ayağımza dolanma" mesajı verdi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bir haftada iki defa görüştüğü Mansur Yavaş'a Meclis kürsüsünden ayar verdi. Özel, "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" dedi.

    Bu durum "CHP Mansur Yavaş'a kapıyı gösterdi" yorumlarına yol açtı.



    YAVAŞ ANKETLERLE SIKIŞTIRIYOR! İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN CANINI SIKAN SONUÇLAR

    Yavaş'ın kurmayları ise "anket" kozunu kullanmaktan geri durmuyor.

    "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olursa oy verirsiniz?" başlıklı BETİMAR anketinin sonuçlarını paylaşan Mansurcular, Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i geride bıraktığını söylüyor.

    Ankete göre, Yavaş %52.3, İmamoğlu %40.9, Özgür Özel ise %23.8 oy alıyor.

    Mansur Yavaş'a yakın X hesaplarınca "Bir Ankette Mansur Yavaş Varsa Sonuç Her Zaman Bellidir" paylaşımları yapıldı.
    Mansur Yavaş'ın 10 Şubat'tan sonra harekete geçeceği söyleniyor (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'ın 10 Şubat'tan sonra harekete geçeceği söyleniyor (Takvim.com.tr)


    MANSUR YAVAŞ'TAN 10 ŞUBAT HAMLESİ! ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR

    Bir yandan da CHP kulisleri hareketlendi.

    Yavaş'ın 10 Şubat Pazartesi günü yapılacak olan Parti Meclisi toplantısından çıkacak sonuca göre karar vereceği söyleniyor.

    Mansur Yavaş'ın 10 Şubat'tan sonra harekete geçeceği söyleniyor (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'ın 10 Şubat'tan sonra harekete geçeceği söyleniyor (Takvim.com.tr)

    Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yavaş'ın önünde 3 yol haritası olduğunu ifade etti:


    1.     Ya parti içi yarışa katılmayacak. Bu durumda Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girip kendi kendisiyle yarıştığı seçimi kazanıp CHP'nin adayı olabilir.

    2. Eğer CHP'deki eğilim yoklamasına girer ve kaybederse sonucuna katlanmak zorunda kalacak. Böylece Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu tuzağa düşmüş olacak.

    3. Ya da CHP dışında adaylık şansını arayacak. 100 bin imza toplayıp merkez sağ ve milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak.

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