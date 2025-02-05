CHP'deki "ön seçim" savaşında Mansur Yavaş'tan "10 Şubat" hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel'in canını sıkan anket

YAVAŞ ANKETLERLE SIKIŞTIRIYOR! İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN CANINI SIKAN SONUÇLAR
Yavaş'ın kurmayları ise "anket" kozunu kullanmaktan geri durmuyor. "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olursa oy verirsiniz?"
başlıklı BETİMAR anketinin sonuçlarını paylaşan Mansurcular, Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu
ve Özgür Özel
'i geride bıraktığını söylüyor.
Ankete göre, Yavaş %52.3, İmamoğlu %40.9, Özgür Özel ise %23.8 oy alıyor. Mansur Yavaş
'a yakın X hesaplarınca "Bir Ankette Mansur Yavaş Varsa Sonuç Her Zaman Bellidir"
paylaşımları yapıldı.
Mansur Yavaş'ın 10 Şubat'tan sonra harekete geçeceği söyleniyor (Takvim.com.tr) MANSUR YAVAŞ'TAN 10 ŞUBAT HAMLESİ! ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR
Bir yandan da CHP
kulisleri hareketlendi.
Yavaş'ın 10 Şubat Pazartesi günü yapılacak olan Parti Meclisi toplantısından çıkacak sonuca göre karar vereceği söyleniyor.
Mansur Yavaş'ın 10 Şubat'tan sonra harekete geçeceği söyleniyor (Takvim.com.tr)
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yavaş'ın önünde 3 yol haritası olduğunu ifade etti:
1. Ya parti içi yarışa katılmayacak. Bu durumda Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girip kendi kendisiyle yarıştığı seçimi kazanıp CHP'nin adayı olabilir.
2. Eğer CHP'deki eğilim yoklamasına girer ve kaybederse sonucuna katlanmak zorunda kalacak. Böylece Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu tuzağa düşmüş olacak.
3. Ya da CHP dışında adaylık şansını arayacak. 100 bin imza toplayıp merkez sağ ve milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak.