CHP'deki "ön seçim" savaşında Mansur Yavaş'tan "10 Şubat" hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel'in canını sıkan anket

Mansur Yavaş'ın 10 Şubat'tan sonra harekete geçeceği söyleniyor (Takvim.com.tr)



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yavaş'ın önünde 3 yol haritası olduğunu ifade etti:





1. Ya parti içi yarışa katılmayacak. Bu durumda Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girip kendi kendisiyle yarıştığı seçimi kazanıp CHP'nin adayı olabilir.



2. Eğer CHP'deki eğilim yoklamasına girer ve kaybederse sonucuna katlanmak zorunda kalacak. Böylece Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu tuzağa düşmüş olacak.

3. Ya da CHP dışında adaylık şansını arayacak. 100 bin imza toplayıp merkez sağ ve milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak.