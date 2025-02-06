Asrın felaketinden asrın ihyasına! Devlet sözünü tuttu: 11 şehir ayağa kalktı

Çevre Bakanlığı 182 bin kişilik personeliyle bölgeye gitti. 1900 şantiyede mesaiye başladı. 201 bin 580 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonu bu sayı 453 bine çıkacak. Depolama, içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı gibi projelere 10.6 milyar lira aktarıldı. Kanalizasyon, atık su arıtma ve yağmur suyu şebekesi için 16.6 milyar lira ayrıldı. DSİ'nin 11 ildeki içme suyu onarım projeleri için de 1.5 milyar lira yatırım bütçesi ayrıldı.



Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye, yüzyılın felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kaybedilen canlarımız, yaralılarımız yürekleri dağladı.

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile devlet ilk saniyeden itibaren depremzedenin yanındaydı. Yerle bir olan kentler, 2 yılda yeniden yapıldı. İşte kalem kalem asrın ihyası..

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