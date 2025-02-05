Deprem şehitleri Kur'an ve dualarla anılacak! Adıyaman'da "Bir oluruz" temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek

KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILANLAR DAVET EDİLDİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine üyelerinin katılacağı törene, depremzede aileler ile deprem konutlarının şantiyelerinde çalışan işçiler, mimar, mühendis ve ustalar, depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına katılan Kızılay, JAK, UMKE, AFAD gibi sivil toplum örgütlerinin gönüllüleri de davet edildi.

Asrın felaketiʺ olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Adıyaman’da “Bir Oluruz” temalı anma töreni düzenlenecek (Takvim.com.tr)

ANADOLU KARANFİLİ BİRLİĞİN SEMBOLÜ OLARAK YAKALARA TAKILACAK



Törende devlet ve millet kenetlenmesini sembolize eden Anadolu Karanfili görselleri ve rozetleri kullanılacak. 6 Şubat depremlerinde yitirilen canlar; umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anılacak. Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'ya canlı bağlantıların da yapılacağı törende 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarı teslim edilecek. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşma yapacak.

"BİR OLURUZ YARINLARA SAPASAĞLAM BİR SÖZ OLURUZ"



Törenin teması ise "Bir Oluruz" başlığını taşıyacak. "Bir oluruz yarınlara sapasağlam bir söz oluruz" anlayışıyla depremzedelere gelecek için umut verilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende deprem şehitleri için Kuran tilaveti okunacak. Duaların ardından '6 Şubat Ağıdı' da dinletilecek. Sinan Akçıl, 6 Şubat için bestelediği "Birlikte Başaracağız" şarkısını seslendirecek. Drama gösterisinin de yapılacağı anmada Dursun Ali Erzincanlı'nın "Bir gece şiiri" okunacak.

ASRIN BİRLİKTELİĞİNE KATKI SUNAN 44 KURUM VE KURULUŞA ÖZEL PLAKET



Törende asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket sunulacak. Plakette Anadolu Karanfili sembolü ile "Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır" ifadeleri yer alacak.



AFAD, TOKİ, Emlak Konut, BAYKAR Teknoloji ve Mühendislik, Türk Hava Yolları, BORSA İstanbul, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de aralarında olduğu 44 kurum ve kuruluş plaketle onurlandırılacak. Yine deprem sürecinde ülkemize katkı sağlayan Azerbaycan, Özbekistan, Endonezya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Cezayir, Somali ve Malezya'nın büyükelçilerine de plaket sunulacak.