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6 Şubat depremlerinin yıl dönümü! Hatay'da vatandaşlar etkinlikler için bir araya geldi

Türkiye, 2 yıl önce tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri yaşadı. Büyük yıkımın yıl dönümünde Hatay'da yaşayanlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında anma etkinliklerinin yapılacağı alanlarda bir araya geldi.

AA AA
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 03:57 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 04:25
6 Şubat depremlerinin yıl dönümü! Hatay’da vatandaşlar etkinlikler için bir araya geldi

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    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor. (AA)Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor. (AA)

    Depremler 7'den 70'e herkesin yüreğinde acılar bıraktı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ikinci yılında Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

    Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor. (AA)Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor. (AA)

    Alana gelenlerden Döne Tohma, yaşadıkları acıları unutmadıklarını söyledi. Bir daha bu tür acılar yaşanmamasını temenni eden Tohma, "Depreme Antakya'da yakalandım, o gün çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın. Depremde ölenlere rahmet diliyorum, hüzünlüyüz, üzüntülüyüz." dedi.

    Yasemin Köse de çok büyük acı yaşadıklarını ifade ederek, "Yakınlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim, üzgünüm." diye konuştu.

    Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor. (AA)Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor. (AA)

    İSKENDERUN'DA DA AYNI MANZARA
    İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Anıt Alanı'nda ve çevresinde toplandı. Esnaf tarafından alandakilere çorba ikram edildi. Buradaki kalabalıkta bulunan Resul Daş, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

    Ailesinden 9 kişiyi kaybettiğini belirten Daş, "Çok kötü şeyler yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın, çok zordu." ifadesini kullandı.

    Mustafa Kemal Mahallesi'nde de depremde yıkılan binaların yerindeki boş alanlara, karanfil ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü.

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