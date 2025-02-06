6 Şubat depremlerinin yıl dönümü! Hatay’da vatandaşlar etkinlikler için bir araya geldi

Depremler 7'den 70'e herkesin yüreğinde acılar bıraktı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ikinci yılında Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor. (AA)

Alana gelenlerden Döne Tohma, yaşadıkları acıları unutmadıklarını söyledi. Bir daha bu tür acılar yaşanmamasını temenni eden Tohma, "Depreme Antakya'da yakalandım, o gün çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın. Depremde ölenlere rahmet diliyorum, hüzünlüyüz, üzüntülüyüz." dedi.

Yasemin Köse de çok büyük acı yaşadıklarını ifade ederek, "Yakınlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim, üzgünüm." diye konuştu.