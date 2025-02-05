Gündem Eurofighter’lar! Steinmeier Ankara’da: Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.
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