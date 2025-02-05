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Gündem Eurofighter'lar! Steinmeier Ankara'da: Başkan Erdoğan'dan resmi törenle karşılama!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:36 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:42
Gündem Eurofighter’lar! Steinmeier Ankara’da: Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama!

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    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

    Başkan Erdoğan, Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

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