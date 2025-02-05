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Yapılan çalışmaları sindiremedi | "Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı" diyen Özgür Özel'e Murat Kurum'dan sert çıkış: "Kendileri maketini bile yapamazlar"

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerde çoğu ilimiz ağır yıkıma uğradı. Yaşanan yıkımın ardından devlet var gücüyle asrın inşa seferberliğini hızla sürdürdü. Deprem bölgesinde yaralar bir bir sarılırken, depremzede vatandaşlar ise "Başımızı rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz." sözleriyle memnuniyetlerini dile getiriyor. Ancak CHP'li Özgür Özel, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara yönelik “Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı.” sözleriyle skandal eleştirilerde bulundu. Bu sözlere Adıyaman’da yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özel’i sert bir dille eleştirdi.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:09 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:11
Yapılan çalışmaları sindiremedi | Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı diyen Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert çıkış: Kendileri maketini bile yapamazlar

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    6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, çoğu ili ağır yıkıma uğrattı.

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    Depremin ardından devlet, "asrın seferberliği" ile hızla harekete geçti ve bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Yeni konutlar inşa edilerek depremzedelere güvenli yaşam alanları sunulurken, vatandaşlar da "Başımızı rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz." diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor.

    YAPILAN ÇALIŞMALARI SİNDİREMEDİ
    Ancak, bu çalışmalarla ilgili CHP'li Özgür Özel'den eleştiriler geldi. Özel, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları hedef alarak "Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

    "KENDİLERİ MAKETİNİ BİLE YAPAMAZLAR"
    Bu sözler Adıyaman'da düzenlenen "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması"nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un tepkisini çekti. Bakan Kurum, Özel'in açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi. "Buradaki yapılanları görmemek, en hafif tabiriyle insafsızlıktır," diyen Kurum, sözlerini "Kendileri 201 bin konutun maketini bile yapamazlar. Sayın Özgür Özel'e tavsiyem, gelsin parti içi çekişmelerini bir kenara bıraksın. İnşallah Sayın Özel de emeği, alın terini takdir etmeyi öğrenir. Muhalefet dönsün aynaya bir baksın. Aslında orada net bir şekilde görecek, aldığı belediyelerde seçim meydanlarında millete verdiği sözleri yapmayan bir kişinin fotoğrafını." sözleriyle devam ettirdi.

    Özgür Özel'e Murat Kurum'dan sert çıkış: "Kendileri maketini bile yapamazlar"

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