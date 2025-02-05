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Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek: Eurofighter’lar masada!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya geliyor. Steinmeier, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek. İki ülke arasında kritik konuların ele alınacağı görüşmede en önemli mesele, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçaklarını tedarik süreci olacak. İşte görüşmenin perde arkası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:40 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 11:35
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek: Eurofighter’lar masada!

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    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'ya geliyor.

    Ziyaret kapsamında Steinmeier, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

    HANGİ KONULAR MASAYA GELECEK
    Saat 18.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Savunma sanayi alanında yapılacak iş birlikleri öncelikli konular arasında yer alırken, ticaret, ekonomi ve enerji iş birlikleri gibi başlıkların da masaya yatırılması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri de görüşmelerde geniş yer bulacak. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve mülteci anlaşması gibi konuların ele alınması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da iki ülke arasında görüş alışverişinde bulunulacak.

    Türkiye ve Almanya arasındaki bağların bu ziyaretle daha da güçlenmesi beklenirken, ikili ilişkilerin geleceğine dair önemli adımlar atılması öngörülüyor.

    EUROFIGTERLAR ANA GÜNDEM
    Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü Eurofighter Typhoon tedarik süreci, görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri olacak. Türkiye, 40 adet Eurofighter uçağının alımı için resmi temaslarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada fiyat teklifinin beklendiğini belirtmişti.

    Eurofighter savaş uçağı (Takvim.com.tr Arşiv) Eurofighter savaş uçağı (Takvim.com.tr Arşiv)

    FİYAT TEKLİFİ BEKLENİYOR
    F-16 ve Eurofighter Typhoon tedarikinde son durumuna ilişkin sorular üzerine ise kaynaklar, şunları kaydetti:

    "Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemlerimizle bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ANKA-3 gibi silah sistemlerimiz kullanıma hazır hale gelinceye kadar Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan F-16 ve Eurofighter alımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir."

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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise konuya ilişkin 24 Ocak'ta bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarik planına da değinen Scholz, "Türkiye, Alman savunma sistemlerini, örneğin savaş uçaklarımızı satın alarak kendisini güçlendirmeye ilgi duyuyor. Bu konu şu anda Türkiye'de inceleniyor ve biz de bunu mümkün kıldık. Bakalım Türkiye'deki inceleme nasıl sonuçlanacak." diye konuşmuştu.

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    TÜRKİYE EUROFIGHTER'LARI KİMDEN ALACAK?
    Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını İngiltere, Almanya ve İspanya'dan oluşan konsorsiyumdan satın almak istiyor. Türkiye F-35 programından haksız bir şekilde çıkarılınca, hava gücünü güçlendirmek için Eurofighter Typhoon'lara yöneldi.

    Eurofighter savaş uçağı (Takvim.com.tr Arşiv) Eurofighter savaş uçağı (Takvim.com.tr Arşiv)

    İngiltere ve İspanya Türkiye'ye satışa olumlu bakarken Almanya ilk etapta sürece olumsuz baktı. Ancak Türkiye, diplomatik temaslarını sürdürerek meseleyi aştı ve Eurofighter'lar için temaslar hızlandı.

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