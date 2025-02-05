Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek: Eurofighter’lar masada!

"Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemlerimizle bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ANKA-3 gibi silah sistemlerimiz kullanıma hazır hale gelinceye kadar Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan F-16 ve Eurofighter alımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir."

FİYAT TEKLİFİ BEKLENİYOR F-16 ve Eurofighter Typhoon tedarikinde son durumuna ilişkin sorular üzerine ise kaynaklar, şunları kaydetti:

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise konuya ilişkin 24 Ocak'ta bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarik planına da değinen Scholz, "Türkiye, Alman savunma sistemlerini, örneğin savaş uçaklarımızı satın alarak kendisini güçlendirmeye ilgi duyuyor. Bu konu şu anda Türkiye'de inceleniyor ve biz de bunu mümkün kıldık. Bakalım Türkiye'deki inceleme nasıl sonuçlanacak." diye konuşmuştu.

TÜRKİYE EUROFIGHTER'LARI KİMDEN ALACAK?

Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını İngiltere, Almanya ve İspanya'dan oluşan konsorsiyumdan satın almak istiyor. Türkiye F-35 programından haksız bir şekilde çıkarılınca, hava gücünü güçlendirmek için Eurofighter Typhoon'lara yöneldi.

Eurofighter savaş uçağı (Takvim.com.tr Arşiv)

İngiltere ve İspanya Türkiye'ye satışa olumlu bakarken Almanya ilk etapta sürece olumsuz baktı. Ancak Türkiye, diplomatik temaslarını sürdürerek meseleyi aştı ve Eurofighter'lar için temaslar hızlandı.