Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek: Eurofighter’lar masada!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'ya geliyor.
Ziyaret kapsamında Steinmeier, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
HANGİ KONULAR MASAYA GELECEK
Saat 18.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Savunma sanayi alanında yapılacak iş birlikleri öncelikli konular arasında yer alırken, ticaret, ekonomi ve enerji iş birlikleri gibi başlıkların da masaya yatırılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri de görüşmelerde geniş yer bulacak. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve mülteci anlaşması gibi konuların ele alınması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da iki ülke arasında görüş alışverişinde bulunulacak.
Türkiye ve Almanya arasındaki bağların bu ziyaretle daha da güçlenmesi beklenirken, ikili ilişkilerin geleceğine dair önemli adımlar atılması öngörülüyor.
EUROFIGTERLAR ANA GÜNDEM
Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü Eurofighter Typhoon tedarik süreci, görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri olacak. Türkiye, 40 adet Eurofighter uçağının alımı için resmi temaslarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada fiyat teklifinin beklendiğini belirtmişti.
Eurofighter savaş uçağı (Takvim.com.tr Arşiv)