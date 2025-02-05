Kadraj Galeri Kadraj İkon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan duygu dolu 6 şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan duygu dolu 6 şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz

50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "asrın felaketinin" ikinci yılında depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı, "Bir Oluruz" temalı tanıtım filmi yayınladı. Deprem günüyle başlayan ve daha sonra bir yardım seferberliğinin başlatıldığı görüntülerle anlatılan filmde yer alan "Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz. Anka misali küllerimizden doğar yine de dimdik dururuz. Kapımızı çaldıysa zor günler biz dimdik dururuz. Verdik mi omuz omuza, durduk mu yan yana aş olur, yoldaş olur, yuva, yurt oluruz. Doğarız küllerimizden bir oluruz. Yeri gelir 11 il oluruz." ifadeleri izleyenleri duygulandırdı.

takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:02
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği "6 Şubat" depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin ikinci yılında duygu yüklü bir film hazırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan duygu dolu 6 şubat filmi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz

"Bir Oluruz" temalı tanıtım filmi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz

"BİR OLURUZ YERİ GELİR TÜM TÜRKİYE 11 OLURUZ"

Bakan Murat Kurum, "Doğarız küllerimizden Bir Oluruz, yeri gelir tüm Türkiye 11 il oluruz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan duygu dolu 6 şubat filmi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz

ASRIN BİRLİKTELİĞİ

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yardım seferberliğinin konu edildiği filmde asrın birlikteliğine vurgu yapıldı.