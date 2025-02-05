21 ilde DEAŞ operasyonu: 164 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde düzenlenen 'Gürz-44' operasyonlarında 164 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden 'Gürz-44' operasyonlarında, 164 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız" dedi.