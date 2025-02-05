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Bolu'daki yangın faciasında soruşturma genişliyor: 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 00:42 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 00:45
Bolu’daki yangın faciasında soruşturma genişliyor: 2 şüpheli daha gözaltına alındı

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    Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

    78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel (AA)78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel (AA)

    2 İSİM DAHA GÖZALTINA ALINDI

    Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alındı.

    78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel (AA)78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel (AA)

    Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

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