Numuneler incelendi: Yalova’da suya köpük artıcı karıştırmışlar! Muhtarın aracının görüntüsü ortaya çıktı

Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

SUYA KÖPÜK ARTIRICI KARIŞTIRMIŞLAR

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda sudan alınan numune ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenirken, Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadiköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada dereye, suyun köpürmesine neden olan bir madde (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük artırıcı olarak kullanılan bir bileşik) atıldığı tespit edilmiştir" denildi.