SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Numuneler incelendi: Yalova'da suya köpük artıcı karıştırmışlar! Muhtarın aracının görüntüsü ortaya çıktı

Yalova'da geçtiğimiz günlerde skandal bir olay patlak verdi. Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi’nde suda köpüklenme fark edilince kent genelinde su kesildi. Yapılan incelemelerde suya köpük artırıcı madde karıştırıldığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında köy muhtarı Yüksel T.'nin olay günü dere çevresinde bulunduğu ortaya çıktı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:06 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:50
Numuneler incelendi: Yalova’da suya köpük artıcı karıştırmışlar! Muhtarın aracının görüntüsü ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yalova'da 29 Ocak gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerine il genelinde sular kesildi.

    Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

    15 BİN LİTRE SU TAHLİYE EDİLMİŞTİ
    Arıtma havuzundaki su tahliye edilip, temizleme çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma yaptı. Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpüklenme cep telefonuyla görüntülendi. Tesisteki 15 bin litre su, önlem amaçlı tahliye edildi.

    Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, kent geneline 24 saat sonra yeniden su verildi.

    Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

    SUYA KÖPÜK ARTIRICI KARIŞTIRMIŞLAR
    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda sudan alınan numune ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenirken, Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadiköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada dereye, suyun köpürmesine neden olan bir madde (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük artırıcı olarak kullanılan bir bileşik) atıldığı tespit edilmiştir" denildi.

    Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

    5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinden, daha önce işten çıkarılan belediye çalışanları G.K, Ö.B. ile köyde oturan N.U. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Köy muhtarı olan Yüksel T. ile Selçuk A. ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yalovada içme suyu köpüklenmişti: Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2si tutuklandıYalovada içme suyu köpüklenmişti: Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2si tutuklandı
    Yalova'da içme suyu köpüklenmişti: Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

    Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

    MUHTARIN DERE ÇEVRESİNDE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
    Olay günü Kurtköy muhtarı Yüksel T.'nin aracının dere çevresindeki görüntüsü ortaya çıktı.

    Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın dere çevresine geldiği, kısa bir süre sonra geri manevra ile bölgeden ayrıldığı görüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Bolu, Gazze, Suriye... Masada da gündem de yoğun
    Mansur Yavaş Roma’dan girdi Paris’ten çıktı! Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’dan sıkıştırdı: Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum
    Netanyahu-Trump görüşmesinin şifreleri: Kafada işgal masada siyonist harita var!
    Çiftlik Bank davasında karar açıklandı! Mehmet Aydın kaç yıl ceza aldı?
    Ekrem’e deprem etkisi! Aday için erken diyen Mansur Yavaş’tan Özel’e yalanlama İmamoğlu’na ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatma
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası Türkiye’de yıkıcı olur mu? Beklenen Marmara depremini tetikler mi?
    Türkiye’nin caydırıcılığı artıyor: Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi Tayfun’un 3. testi başarıyla gerçekleşti!
    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!
    Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey’in kocası Kenan Koçak’ın ifadesi ortaya çıktı
    Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı
    Başkan Erdoğan eğitim üssünün açılışında müjdeyi verdi: Bin 381 engelli öğretmen ataması yapacağız
    Ankara’da YPG’nin başını ezme zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkası
    Ders zili çaldı ama onlar yoktu! Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Lalin, Buse ve Mina okullarında anıldı
    MEMUR VE EMEKLİYE YENİ ZAM! Temmuz maaşları için ilk ipucu geldi! Kim ne kadar alacak? Memur ve SSK ve Bağ-Kurluya zamlı aylık hesaplaması
    Yazarlardan flaş yorum! Tüm tuşlara bastı
    Trump fitili ateşledi ticaret savaşı başlıyor! Hisseler dibe vurdu: Avrupa’da misilleme hazırlığı
    Terör örgütü PKK/SDG’den Münbiç’te bombalı saldırı! 15 şehit
    Misak-ı Milli korkusuna kapılan PYD İsrail’e yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed siyonist şemsiye istedi: Suriye’de bize yardım edin
    Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş! Bir İstanbul Masalı’nın güzeliyle 19 yıldır evli!