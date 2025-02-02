Yalova’da içme suyu köpüklenmişti: Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2’si tutuklandı

Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

Köpüklenen sudaki detaylı analiz sonuçlarının çıkmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı ve aynı zamanda muhtar azası olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı.