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Yalova'da içme suyu köpüklenmişti: Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Yalova'da bulunan içme suyu arıtma tesisinde geçtiğimiz günlerde kimyasal madde paniği yaşandı. Kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne, kimyasal madde atıldığı iddiasıyla sudan numune alınarak inceleme başlatılmıştı. Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 23:26 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 23:42
Yalova’da içme suyu köpüklenmişti: Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2’si tutuklandı

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    29 Ocak akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte yaklaşık 1 gün süreyle su kesintisine gidilmişti.

    Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Köpüklenen sudaki detaylı analiz sonuçlarının çıkmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı ve aynı zamanda muhtar azası olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı.

    Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Yalova'daki içme suyu köpürmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı!

    Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. (İHA)Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. (İHA)

    Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Yalova Adliyesine sevk edildi.

    Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. (İHA)Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. (İHA)

    Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, "İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan tutuklandı.

    Diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından salıverildi.

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