Yalova’da içme suyu köpüklenmişti: Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2’si tutuklandı

29 Ocak akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte yaklaşık 1 gün süreyle su kesintisine gidilmişti.
29 Ocak akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte yaklaşık 1 gün süreyle su kesintisine gidilmişti.
Köpüklenen sudaki detaylı analiz sonuçlarının çıkmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı ve aynı zamanda muhtar azası olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Yalova Adliyesine sevk edildi.
Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, "İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından salıverildi.