Yenidoğan Çetesi'nin iki numarasıydı... İlker Gönen vakasından "Cem Garipoğlu" çıkarma çabası! Avukata "urgan" soruşturması

Gönen'in cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a getirildi. Cenazeye İlker Gönen 'in aile yakınları, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gönen'in cenazesi, Küçükçekmece Atakent Mahallesi Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi.

İlker Gönen'in Avukatı Aydın Mantar (DHA)

"HÜCREYE BİR URGAN BIRAKILMIŞTI"

Hakkında soruşturma açılmasına sebep olan sosyal medya paylaşımı hakkında açıklama yapan İlker Gönen'in Avukatı Aydın Mantar, "Müvekkilimin, merhumun bana hayatta en son görüşmelerimizden bir tanesinde, duruşmaların devam ettiği esnada yaşandığını iddia ettiği, söylediği bir durumdu. Ben de bununla ilgili hukuki süreci başlatmamız gerektiğini kendisine söyledim. Ancak kendisi güvenlik endişesiyle bunu yapmamam gerektiğini söyledi. Her zaman söylediğim gibi kendisi benim tanıdığım en namuslu, en iyi, en vicdanlı insandır. Ona karşı bir abi gözüyle baktığım için onun bana verdiği sözü tuttum. Ancak gelinen nokta itibariyle şu an bir soruşturma yürüyor. İntihar mı, değil mi belli değil. Dolayısıyla bu aşamada bu bilginin kıymeti olduğu kanaatiyle bunu söylemek durumunda kaldım. Zaten mutlaka intiharla ilgili soruşturma ya da bu beyanlarımı sunacağım. Çünkü kendisinin iddiası şuydu; duruşma için adliyeye götürüldükten sonra döndüğünde kaldığı hücreye bir urgan bırakılmıştı.

Yani böyle ısrarla sordum, 'Küçük bir ip miydi, büyük müydü?' diye. 'Hayır. Daha kalınca bir ip' diye cevap vermişti. Yani bildiğimiz, belki intihara düşündürecek bir ip. Dolayısıyla bunda bir psikolojik baskı olduğu için, bunda bir suç olduğu için, biz de hukuki işlem başlatmayı istedik. Ancak kendisi, kendi güvenliğini gerekçe göstererek bunun sadece ikimiz arasında kalması yönünde bana söz verdirdi. Ben bunu biliyorken, bildiğim bir şeyi, şu an yürütülen soruşturmaya bir faydası olması amacıyla söyledim.

Zaten bu soruşturmada, intiharla ilgili yürütülen soruşturmada mutlaka beyanda bulunulacak. Doğrudan bir karar verilmiş değil. İlk bulgular intihar yönünde. Biz evrak görmeden, dosya görmeden, adli tıp süreci işletilmeden bir şey dememiz pek mümkün değil. Dolayısıyla biz de süreci takip edeceğiz. Adli Tıp otopsi raporlarını takip edeceğiz. İntihar mı, değil mi, intihara yönlendirme mi? Bunun hepsini biz de asıl soruşturma yürütüldükten sonra öğreneceğiz."