Netanyahu Washinton’a indi! Beyaz Saray’da Trump ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 47. Başkan Donald Trump'ın davetinin ardından ABD'ye gitti.

NETANYAHU TRUMP GÖRÜŞMESİ

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme öncesinde pazar akşamı Washington'daki Blair House'da karşılandı. Uçuştan önce basın mensuplarına açıklama yapan Netanyahu, Trump ile görüşme için "Çok önemli bir toplantı. Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana yabancı bir liderle ilk görüşmesi olması, İsrail-Amerikan ittifakının gücüne dair bir kanıttır. Aynı zamanda kişisel dostluğumuzun gücüne de bir kanıttır." şeklinde konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN İLE NORMALLEŞME

Başbakan ayrıca Suudi Arabistan ile normalleşmeyi görüşeceğini söyledi. Netanyahu, "Barış çemberini genişletmeyi ve güç yoluyla olağanüstü bir barış dönemi elde etmeyi hedefleyeceğim" dedi.

Netanyahu'nun sözcüsü Omer Dostri, The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada "Biz barışa ulaşmayı hedefliyoruz ve diğer tarafta da bu hedef var." dedi.