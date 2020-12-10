Siyah-beyazlı kulüp, saldırının yıl dönümünde bir mesaj paylaşarak terörü lanetledi. Kulübün açıklamasında, "10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının dördüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Şehitlerimizi Vefatlarının Dördüncü Yıl Dönümünde Dualarla Andıkhttps://t.co/pa9U9UOSuv — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 10, 2020

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan alçak terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın acısını ilk günkü gibi kalplerimizde hissederken, terör saldırılarını bir kez daha lanetliyor ve terörün asla amacına ulaşamayacağına olan inancımızı gür bir sesle haykırıyoruz. Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.