Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan net mesaj: Suriye’de teröre yer yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyaret kapsamında ülkenin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Katarlı mevkidaşıyla basın toplantısı gerçekleştiren Bakan Fidan Suriye'de teröre yer olmadığının altını çizdi.

"Suriye'nin acil ihtiyaçlarına acil çözümler üretmede hem beraber çalışıyoruz hem de Katar'ın kendi geliştirdiği birtakım inisiyatifler var. Silahlı grupların ulusal ordu altında bir araya gelmesi önemli. Terörün Suriye'de yer bulmasına, devam etmesine müsamaha etme şansımız yok" dedi.

Bakan Fidan, Trump'ın Filistin önerisi hakkında "Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi projesine tamamen karşıyız" dedi.