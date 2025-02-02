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Yüksek gelir düşük beyan: 100 milyon liradan fazla vergi kaçıran oyuncu kim?

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçaklığı ile mücadeleye devam ediyor. Bakanlığın yaptığı son incelemelere göre, 150 sanatçı ve ajans riskli bulunurken bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor." dedi.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 12:15 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 08:04
Yüksek gelir düşük beyan: 100 milyon liradan fazla vergi kaçıran oyuncu kim?

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı denetimleri kapsamında, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme gerçekleştirirken ilk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi.

    Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gelir beyanlarına yönelik denetimler artırılıyor.

    SEKTÖR MERCEK ALTINDA

    Hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen VDK, bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları mercek altına aldı. Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi.

    Sinema sektörü (AA)Sinema sektörü (AA)

    Bu süreçte, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançları detaylı olarak taranıyor.

    Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek amacıyla yakınları ve menajerleri gibi kişi veya kanallar üzerinden tahsilat yapması, banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olması gibi nedenlerle "riskli" olduğu değerlendirildi.

    Sinema salonu (AA)Sinema salonu (AA)

    Bu kapsamda, oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmelerle ilişkileri de tek tek incelendi.

    BİR OYUNCUNUN 100 MİLYON LİRADAN FAZLA KAZANCI KAYIT DIŞI ÇIKTI

    Yapılan analizler neticesinde ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı.

    Vergi (AA)Vergi (AA)

    150 SANATÇI TESPİT EDİLDİ

    İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek. İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek.

    Öte yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler "riskli" kategoriye alınacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

    "VERGİ BEYANLARININ EKSİKSİZ YAPILMASI ÖNEM TAŞIYOR"

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.

    Denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor." diye konuştu.

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