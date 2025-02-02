Yüksek gelir düşük beyan: 100 milyon liradan fazla vergi kaçıran oyuncu kim?

Vergi (AA)

150 SANATÇI TESPİT EDİLDİ



İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek. İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek.

Öte yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler "riskli" kategoriye alınacak.