Yüksek gelir düşük beyan: 100 milyon liradan fazla vergi kaçıran oyuncu kim?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı denetimleri kapsamında, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme gerçekleştirirken ilk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi.
Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gelir beyanlarına yönelik denetimler artırılıyor.
SEKTÖR MERCEK ALTINDA
Hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen VDK, bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları mercek altına aldı. Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi.