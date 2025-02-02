Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da: Suriye’de teröre yer yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temasları kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "İki ay aradan sonra tekrar burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi ve devam etti:

-Ziyaretimize bu sabah sayın Emir Şeyh Tamir tarafından kabul edilerek karşılandık. Kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını ilettik.

-İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik seviyede devam etmekte. Aramızdaki ikili ilişkinin kurumsallığını, niteliğini, sadece ikili ekonomik ilişkilerde, siyasi ilişkilerde bir yere taşıma konusunda değil aynı zamanda bölgenin sorunlarına da çözüm getirme konusunda kullanıyoruz.

"TERÖRE MÜSAADE EDEMEYİZ"

-En son mesele Suriye meselesi. Bizler bu geçiş sürecine nasıl yardımcı olabiliriz konusunda yoğun koordinasyon içerisindeyiz. Burada özellikle ülkenin yeniden inşaasında ihtiyaç olan enerji ve ulaştırma konusunda bir an önce adımlar atılmalı. İnşallah bunlar hayata geçtiği zaman Suriye'de daha farklı bir aşamanın geldiğini göreceğiz.

-Suriye'de YPG ile ilgili gelişmeleri çok yakın şekilde takip ediyoruz. Terörün Suriye'de devam etmesine müsaade etme şansımız yok. Umudumuz sorunun kan dökülmeden çözülmesi.

YENİ YÖNETİM: BELİRSİZLİK KALKACAKTIR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera muhabirinin "Suriye'de Ahmed Şara'nın cumhurbaşkanı olmasından sonra geçiş sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevaben şu yanıtı verdi:

Yakından koordineli çalışıyoruz. Suriye'de yeni hükümetin kurulması, devlet başkanının ilan edilmesi önemli bir gelişme. Özellikle ülkedeki bazı belirsizliklerin ortadan kalkması adına.

Hem sorunların çözülmesi hem de uluslararası muhattaplar açısından bir kabineye ihtiyaç vardı. Akabinde inşallah kapsayıcı bir kabinenin kurulmasıyla

Bundan sonraki siyasi sürecin kuşatıcı bir şekilde, demokratik bir şekilde yürütülmesi fevkalade önemli. Halkın çözüm bekleyen sorunları var. Uluslararası toplum olarak nasıl katkıda bulabiliriz konusunda Katar ile yakın temas halindeyiz. Enerji konusunda, ulaşım konusunda, haberleşme konusunda neler yapılabiliyor konusunda çalışılıyor. Şu anda kesinleşmiş projeler de var, amacımız bir an önce bu projelerin gerçekleşmesi.

"GAZZE PLANI İNSANLIK DIŞI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Gazzeliler'i Filistin'den gönderme planıyla ilgili ise "İnsanlık dışı" ifadelerini kullandı.