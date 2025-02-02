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Yenidoğan Çetesi'nin 2 numaralı ismi İlker Gönen koğuşta intihar etti!

Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Dr. İlker Gönen’in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Yenidoğan Çetesi’nin 2 numaralı ismi İlker Gönen koğuşta intihar etti!

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    İstanbul'da aralarında doktorlar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de bulunduğu 47 kişi, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine yol açtı.

    Karşılığında haksız kazanç sağladı. Zanlılardan 26'sı tutuklandı. Antalya'da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yenidoğan Çetesi'nin iki numarası Dr. İlker Gönen ise dün öğleden sonra tek kişilik koğuşunda canına kıydı. Çay bardağı kırığı ile sağ ve sol bileklerini kesmiş halde bulunan Gönen'in ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybettiği açıklandı.

    İlker Gönen, Fırat Sarı'dan sonra çetenin iki numarasıydı. Gönen hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

    Yenidoğan Çetesi sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar ettiYenidoğan Çetesi sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
    'Yenidoğan Çetesi' sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

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