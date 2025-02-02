MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Ege Denizi’nde deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre, bugün Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171 kilometre açığında yer aldığı bildirildi.
AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre, bugün Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171 kilometre açığında yer aldığı bildirildi.
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-02
Saat:10:22:05 TSİ
Enlem:36.67861 N
Boylam:25.3825 E
Derinlik:6.64 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-02-02 10:42:49
|38.80278
|37.20722
|6.79
|ML
|1.7
|Gürün (Sivas)
|Detay
|2025-02-02 10:39:31
|39.85583
|38.73333
|9.58
|ML
|2.4
|Refahiye (Erzincan)
|Detay
|2025-02-02 10:22:05
|36.67861
|25.3825
|6.64
|MW
|4.7
|Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
|Detay
|2025-02-02 09:21:26
|39.69083
|26.38722
|7.43
|ML
|2.3
|Ezine (Çanakkale)
|Detay
|2025-02-02 08:46:12
|38.28333
|39.39611
|6.95
|ML
|1.4
|Çüngüş (Diyarbakır)
|Detay
|2025-02-02 08:38:13
|39.28333
|29.28889
|9.21
|ML
|1.7
|Emet (Kütahya)
|Detay
|2025-02-02 08:37:59
|37.86278
|36.12
|4.96
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|Detay
|2025-02-02 07:49:47
|36.75722
|25.59583
|7.0
|ML
|3.0
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-02 07:04:44
|38.98194
|26.85056
|13.26
|ML
|1.9
|Dikili (İzmir)
|Detay
|2025-02-02 06:56:48
|38.25472
|38.77722
|7.0
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2025-02-02 05:51:08
|38.26667
|36.36694
|7.0
|ML
|3.0
|Tufanbeyli (Adana)
|Detay
|2025-02-02 05:40:06
|38.13861
|38.45333
|7.0
|ML
|1.3
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2025-02-02 05:28:19
|37.89361
|36.11722
|11.9
|MW
|3.9
|Saimbeyli (Adana)
|Detay
|2025-02-02 05:28:13
|40.15778
|31.75972
|7.02
|ML
|2.5
|Beypazarı (Ankara)
|Detay
|2025-02-02 05:12:10
|35.685
|26.85167
|5.74
|ML
|2.2
|Ege Denizi - [124.16 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2025-02-02 05:02:25
|37.90306
|28.79083
|7.0
|ML
|1.0
|Sarayköy (Denizli)
|Detay
|2025-02-02 04:57:14
|39.78528
|39.10139
|5.69
|ML
|1.0
|Kemah (Erzincan)
|Detay
|2025-02-02 04:26:36
|37.65472
|35.97361
|6.99
|ML
|1.2
|Kozan (Adana)
|Detay
|2025-02-02 04:21:20
|37.90333
|36.37111
|7.7
|ML
|1.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Detay
|2025-02-02 03:52:24
|39.38306
|38.82389
|7.02
|ML
|1.4
|İliç (Erzincan)
|Detay
|2025-02-02 03:36:57
|38.11
|38.48361
|7.06
|ML
|1.6
|Sincik (Adıyaman)