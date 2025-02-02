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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler

Son dakika haberine göre Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171 kilometre açığında yer alan Aniye Adası (İOS) çevresi olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 6.64 kilometre olarak tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:08
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Ege Denizi’nde deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler

İÇİNDEKİLER

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    AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre, bugün Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171 kilometre açığında yer aldığı bildirildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

    Büyüklük:4.7 (Mw)
    Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
    Tarih:2025-02-02
    Saat:10:22:05 TSİ

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Enlem:36.67861 N
    Boylam:25.3825 E
    Derinlik:6.64 km

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
    2025-02-02 10:42:4938.8027837.207226.79ML1.7Gürün (Sivas)Detay
    2025-02-02 10:39:3139.8558338.733339.58ML2.4Refahiye (Erzincan)Detay
    2025-02-02 10:22:0536.6786125.38256.64MW4.7Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)Detay
    2025-02-02 09:21:2639.6908326.387227.43ML2.3Ezine (Çanakkale)Detay
    2025-02-02 08:46:1238.2833339.396116.95ML1.4Çüngüş (Diyarbakır)Detay
    2025-02-02 08:38:1339.2833329.288899.21ML1.7Emet (Kütahya)Detay
    2025-02-02 08:37:5937.8627836.124.96ML1.6Saimbeyli (Adana)Detay
    2025-02-02 07:49:4736.7572225.595837.0ML3.0Ege DeniziDetay
    2025-02-02 07:04:4438.9819426.8505613.26ML1.9Dikili (İzmir)Detay
    2025-02-02 06:56:4838.2547238.777227.0ML1.0Pütürge (Malatya)Detay
    2025-02-02 05:51:0838.2666736.366947.0ML3.0Tufanbeyli (Adana)Detay
    2025-02-02 05:40:0638.1386138.453337.0ML1.3Sincik (Adıyaman)Detay
    2025-02-02 05:28:1937.8936136.1172211.9MW3.9Saimbeyli (Adana)Detay
    2025-02-02 05:28:1340.1577831.759727.02ML2.5Beypazarı (Ankara)Detay
    2025-02-02 05:12:1035.68526.851675.74ML2.2Ege Denizi - [124.16 km] Datça (Muğla)Detay
    2025-02-02 05:02:2537.9030628.790837.0ML1.0Sarayköy (Denizli)Detay
    2025-02-02 04:57:1439.7852839.101395.69ML1.0Kemah (Erzincan)Detay
    2025-02-02 04:26:3637.6547235.973616.99ML1.2Kozan (Adana)Detay
    2025-02-02 04:21:2037.9033336.371117.7ML1.2Göksun (Kahramanmaraş)Detay
    2025-02-02 03:52:2439.3830638.823897.02ML1.4İliç (Erzincan)Detay
    2025-02-02 03:36:5738.1138.483617.06ML1.6Sincik (Adıyaman)

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