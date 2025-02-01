Çekmeköy’den alevler yükseliyor! Lastik fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.