Çekmeköy’den alevler yükseliyor! Lastik fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Çekmeköy'de dumanlar gökyüzünü kapladı (Fotoğraf: AA)
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.
Çekmeköy'de dumanlar gökyüzünü kapladı (Fotoğraf: AA)
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çekmeköy'de dumanlar gökyüzünü kapladı (Fotoğraf: AA)