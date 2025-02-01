SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Çekmeköy'den alevler yükseliyor! Lastik fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'de 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 10:49
Çekmeköy’den alevler yükseliyor! Lastik fabrikasında yangın çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

    Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın!

    Çekmeköy'de dumanlar gökyüzünü kapladı (Fotoğraf: AA)Çekmeköy'de dumanlar gökyüzünü kapladı (Fotoğraf: AA)

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

    Çekmeköy'de dumanlar gökyüzünü kapladı (Fotoğraf: AA)Çekmeköy'de dumanlar gökyüzünü kapladı (Fotoğraf: AA)

    Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Çekmeköy'de dumanlar gökyüzünü kapladı (Fotoğraf: AA)Çekmeköy'de dumanlar gökyüzünü kapladı (Fotoğraf: AA)