MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos 2024'te gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin resmi bölümünün tamamlanmasının ardından bir grup teğmenin geçerliliği olmayan bir yemini birlikte okuduğunu belirtti. Bahçeli, bu durumun askeri ve siyasi gündeme oturduğunu ifade etti.

"O günden bugüne maksatlı tartışmaların ve marazi tahriklerin dozajı ideolojik dürtülerin tazyikiyle sistematik olarak artırılmıştır." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, "Türk milletinin medarı iftiharı ve gözbebeği mertebesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günlük siyasi polemiklere kasten alet edilme çabası gayri ahlaki bir planlama kapsamında sürekli ilerletilmiştir." ifadelerine yer verdi.

"Mustafa Kemal'in askeriyiz" demenin suç olarak sayılmadığına işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar yaratacağı tahribatı görmeyen, göremeyen, hatta görmekten ve göstermekten kuşkulu şekilde uzak duran bir güruhun fırsatçılığa heveslenmesi ve sonuçları ağır olacak siyasi hesaplaşma sayfası açmak istemesi, elbette demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir. 'Hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz' demenin suç olarak takdim ve teşhir edilmesi diye bir şey olmadığı halde, bunun hilafına hareket edip Aziz Atatürk'ü istismara yeltenenlerin dürüstlük ve samimiyet testinden geçemedikleri her anlamda belgeli, hukuken ve tarihen de belli ve bilinmektedir."