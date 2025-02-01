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Beklenen karar açıklandı: Korsan yemine 5 teğmen ve 3 amire ihraç!

Kara Harp Okulu mezuniyetindeki “kılıçlı yemin” üzerine 5 teğmen ile 3 komutan, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Beklenen karar açıklandı: Korsan yemine 5 teğmen ve 3 amire ihraç!

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    Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yeminle ilgili haklarında Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlatılan teğmenler hakkındaki kararı açıkladı. Açıklamada şunlar denildi:

    DİSİPLİNSİZLİKTEN
    Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında;

    Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak şüphe duyulmamalıdır."

    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSKdan ihraç edildiMSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSKdan ihraç edildi
    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

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