Beklenen karar açıklandı: Korsan yemine 5 teğmen ve 3 amire ihraç!

Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yeminle ilgili haklarında Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlatılan teğmenler hakkındaki kararı açıkladı. Açıklamada şunlar denildi:

DİSİPLİNSİZLİKTEN

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında;

Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak şüphe duyulmamalıdır."