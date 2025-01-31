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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bolu'daki yangın faciasının bir daha yaşanmaması için mevzuatta problem varsa düzelteceklerini belirten Erdoğan, turizmcilere çağrı yaptı. Erdoğan, "Turizmcilerimizi bu konuda sorumluluk almalı. Kendi içindeki çürük elmaları temizlemelidir." dedi. Hükümeti hedef alan CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "Emperyalistlere kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan sen git 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:32
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Antalya, rüya şehir. Antalya deva şehir, şifa şehir. Dünyanın görmek için yarıştığı tabiatı derde deva olan güzel Antalya'da bizi tekrar bir araya getiren Rabbime hamdediyorum. AK Parti Antalya İl Kongremizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime başarılar dilerken, bayrağı devreden kardeşlerime teşekkür ediyorum.

    Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış insandır diyor. Geçen seçim dün de kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)

    Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2029 mahalli idareler seçimleri için çalışmanızı istiyorum. Önümüzde 3 yıllık bir zaman dilimi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok.

    Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz.

    TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm raporları açıklandı. Turist sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm geliri 61,1 milyar dolar oldu. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)

    Gözünü para hırsı bürümüş tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatları tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz. Bolu'daki facianın son olduğunu temin etmek hepimizin boynumuzun borcudur. Vefat eden 78 kardeşimize rahmet diliyorum. Kederli ailelere Rabbimden sabır niyaz ediyorum.

    KARTALKAYA'DAKİ YANGIN: MEVZUATTA PROBLEM VARSA ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

    Bolu'da yaşadığımız elim hadisenin bir daha yaşanmaması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız.

    Milyonlarca insanımızın rızık kapısı olan Antalya gibi şehirlerimizin en büyük gelir kaynağı olan Türkiye ekonomisinin bacasız sanayisi olan Turizm sektörünün başarısı için ortak akılla sorunlarımıza çözüm arayacağız.

    TURİZMCİLERE ÇAĞRI

    Gözünü para hırsı bürümüş tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatları tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz. Turizmcilerimizi bu konuda sorumluluk almalı. Kendi içindeki çürük elmaları temizlemelidir. Bolu'daki facianın son olduğunu temin etmek hepimizin boynumuzun borcudur. Vefat eden 78 kardeşimize rahmet diliyorum. Kederli ailelere Rabbimden sabır niyaz ediyorum. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözyaşına bakmayacağız. Tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)

    Türkiye Yüzyılı'nın alt yapısını tüm kurumlarımızla adım adım inşa etmekteyiz. Türkiye'nin kaçıracak tek bir fırsatı yoktur. Bir de kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarıyla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız.

    CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

    CHP Genel Başkanı Özel ağzından çıkanı duymuyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Emperyalistlere kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan sen git 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak millete yazık. Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu.

    Yoldaşımız milletimiz olduğu müddetçe, istikametimizi ne içerideki ne dışarıdaki düşmanlar bozabilir. Biz bugünlere milletimizle geldik. Tüm saldırıları milletimizle aştık. Doğruluktan dürüstlükten ayrılmadık. Milletimizle hep hal diliyle konuştuk. Bizi millete hizmetten alıkoymaya çalıştılar. Hukuk dışı uygulamalarla bizi meşru siyaset dışına çekmek istediler. 27 Nisan bildirisini, 7 Şubat MİT krizini nasıl unutabiliriz. Gezi olaylarını, 17-25 Aralık'ı nasıl unutabiliriz. 15 Temmuz ihanetini nasıl unutabiliriz. DEAŞ'ından bölücü terör örgütüne kadar üstümüze salınan cinayet şebekelerini nasıl unutabiliriz. Daha nice saldırıyı hangimiz nasıl unutabiliriz. Bunları unutmadık, unutmayacağız.

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