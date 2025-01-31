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Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! "İstihbaratttan" Rusya-Ukrayna raporu

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından hazırlanan "Rusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü" başlıklı rapor yayımlandı. Rapora göre, Rusya-Ukrayna savaşı modern savaş doktrinlerinde köklü değişimlere yol açarak, savunma teknolojilerinin etkinliğini test eden bir laboratuvar haline geldi. İHA’lar, elektronik harp, siber savaş ve hipersonik silahlar gibi unsurlar savaşın seyrini belirledi. Teknolojinin tek başına yeterli olmadığı, stratejik adaptasyonun kritik olduğu vurgulanırken, Ukrayna'nın Batı desteğiyle geliştirdiği esnek savunma stratejileri ve Bayraktar TB2 gibi sistemlerin asimetrik avantaj sağladığı belirtildi. Savaş, jeopolitik dengeler ve savunma sanayisi üzerindeki etkileriyle küresel stratejik hesapları da değiştirdi.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:46 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:48
Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! İstihbaratttan Rusya-Ukrayna raporu

İÇİNDEKİLER

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    Milli İstihbarat Akademisi, 3 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşını askeri doktrinler ve teknolojik uygulamalar bağlamında ele alarak teknolojinin savaş alanındaki etkisini ve gelecekteki askeri stratejileri değerlendirdiği 'Rusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü' başlıklı bir rapor yayınladı.

    Milli İstihbarat Akademisi ʺRusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümüʺ başlıklı raporunu yayımladıMilli İstihbarat Akademisi ʺRusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümüʺ başlıklı raporunu yayımladı

    MODERN SAVAŞ ANLAYIŞI DEĞİŞTİ
    Raporda, yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, modern savaş anlayışında köklü değişimlerin yaşandığı ve yeni nesil savunma teknolojilerinin etkinliğinin test edildiği bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

    Buna göre; savaş yalnızca 2 ülke arasındaki bir güç mücadelesi olmanın ötesine geçerek, jeopolitik dengeleri, askeri doktrinleri ve savunma sanayisinin geleceğini şekillendiren bir laboratuvar haline geldi. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, hipersonik silahlar ve siber güvenlik gibi çağdaş savaş unsurlarının etkinlikleri ve savaşın değişen doğasına etkileri incelendiğinde öne çıkan sistem, teknoloji ve kabiliyetlerin savaşta kullanımları; savunma sanayi, ulusal güvenlik, savaşın dönüşümü perspektiflerinden geleceğe dair öngörüler oluşturdu. Özellikle Ukrayna'nın Batı desteğiyle geliştirdiği esnek savunma stratejileri ve Rusya'nın askeri teknoloji üstünlüğü kurma çabaları, günümüzde modern savaşın doğasına ışık tuttu.

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna Ordusu'nun konuşlu birlikleri, Donetsk Oblastı'ndaki Chasiv Yar yönündeki askeri hareketliliğini sürdürüyor. Bölgede konuşlu 43. Tugay'a bağlı Ukraynalı askerlerin kullandığı teçhizatlar görüntülendi (Fotoğraf: AA)Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna Ordusu'nun konuşlu birlikleri, Donetsk Oblastı'ndaki Chasiv Yar yönündeki askeri hareketliliğini sürdürüyor. Bölgede konuşlu 43. Tugay'a bağlı Ukraynalı askerlerin kullandığı teçhizatlar görüntülendi (Fotoğraf: AA)

    TEKNOLOJİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL STRATEJİK ADAPTASYON KRİTİK!
    Teknolojik üstünlüğün tek başına zaferi garantilemediği, başarı için stratejik adaptasyon, hızlı karar alma ve etkili entegrasyonun kritik öneme sahip olduğu gözler önüne serildi. Ukrayna'nın sınırlı kaynaklarına rağmen elde ettiği başarılar, bu bağlamda dikkat çekici örnekler sundu. Bütçe dostu SİHA'lar ve dronlar gibi sistemlerin yarattığı asimetrik avantajlar, büyük ordulara karşı etkili savunma yapmanın mümkün olduğunu gösterdi. Elektronik harp ve siber savaş alanlarındaki gelişmeler, savaşın geleneksel boyutların ötesine geçtiğini kanıtladı. Rusya'nın güçlü elektronik harp kapasitesi ve Ukrayna'nın Batı destekli siber savunma mekanizmaları, bu savaşta belirleyici roller oynadı. Ayrıca, insansız hava ve deniz araçlarının yenilikçi kullanımları, geleneksel harp doktrinlerinin yeniden değerlendirilmesini gerektiren sonuçlar doğurdu.

    Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ediyor (Takvim.com.tr Arşiv)Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ediyor (Takvim.com.tr Arşiv)

    MODERN SAVAŞIN YETENEKLERİ VE ZAAFLARI
    Rusya-Ukrayna savaşı, jeopolitik ve insani boyutlarının ötesinde, çağdaş askeri stratejiler ve teknolojiler hakkında benzersiz bir gözlem alanı sundu. Hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna, bu savaşta askeri harekatlara entegre ettikleri unsurlarda önemli başarılar ve eksiklikler sergileyerek modern savaşın yeteneklerini ve zafiyetlerini gözler önüne serdi. Savaşın en dikkat çekici gözlemlerinden biri, Rusya Federasyonu'nun en başından itibaren hava hakimiyetini kuramaması. Rusya Federasyonu her ne kadar üstün hava gücüne sahip olsa da Ukrayna'nın hava savunmasını etkisizleştirme girişimlerinde yetersiz kaldı. Buna karşılık Ukrayna'nın Sovyetler Birliği döneminden kalma hava savunma sistemleri ve Batıdan sağlanan yeni nesil ekipmanları etkin bir şekilde kullanması, hava savunmasının mobil ve katmanlı yapısının ne denli kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.

    Ukrayna ordusundaki dron birlikleri cephe hattında kullanacakları insansız hava araçları (İHA) ekipmanlarını hazırlıyor (Fotoğraf: AA)Ukrayna ordusundaki dron birlikleri cephe hattında kullanacakları insansız hava araçları (İHA) ekipmanlarını hazırlıyor (Fotoğraf: AA)

    UKRAYNA'NIN ELEKTRONİK HARBE KARŞI TEKNOLOJİK HAMLESİ
    Elektronik harp, savaşın bir başka belirleyici unsuru olarak öne çıktı. Rusya, Krasuha-4 ve Borisoglebsk-2 gibi gelişmiş elektronik harp sistemleriyle Ukrayna'nın iletişim, navigasyon ve dron faaliyetlerini sekteye uğratırken; Ukrayna, Batıdan sağladığı destek ve ticari teknolojiler sayesinde bu baskıyı azaltmayı başardı. Starlink gibi uydu iletişim çözümlerinin başarılı entegrasyonu, savaşta askeri ve sivil teknolojilerin kesişim noktalarını gözler önüne serdi ve bu tür yeniliklerin önemini vurguladı. Ukrayna'nın insansız hava ve deniz araçları ile gerçekleştirdiği saldırılar, Rusya'nın Karadeniz filosunun önemli kayıplar yaşamasına ve geri çekilmesine yol açtı. Bu durum, düşük maliyetli ve yenilikçi çözümlerin güçlü donanmalara karşı etkili olabileceğini gözler önüne serdi.

    Ukraynalı askerler Amerikan yapımı 155 mm'lik Paladin kundağı motorlu obüs ile operasyonlarını sürdürüyor (Fotoğraf: AA)Ukraynalı askerler Amerikan yapımı 155 mm'lik Paladin kundağı motorlu obüs ile operasyonlarını sürdürüyor (Fotoğraf: AA)

    BAYRAKTAR TB2 VURGUSU: SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN GÜÇ!
    Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'ları, Rusya-Ukrayna savaşında simgesel bir rol oynayarak hem askeri hem de toplumsal düzeyde büyük etki yarattı. Bayraktar TB2, savaşın özellikle ilk aşamalarında Ukrayna ordusunun hem gerçek zamanlı taktik keşif ve gözetleme ihtiyacının büyük kısmını sağladı hem de taşıdığı ROKETSAN üretimi MAM-L tipi akıllı mühimmatla Rus zırhlı araç, topçu sistemleri ve hava savunma sistemlerini vurarak cephe hattında tesir yarattı. Bayraktar TB2'nin sağladığı yakın hava desteği, savaş alanının pek çok sektöründe Rus ilerlemesinin yavaşlatılmasında etkili oldu. Bayraktar TB2'nin etkisi sadece askeri düzlemde sınırlı kalmadı. Ukrayna'nın uluslararası kamuoyunda yürüttüğü destek toplama kampanyası ve ulusal düzeyde halkın moral ve motivasyonunun güçlü tutulması için kullanılan sembollerden biri haline geldi.

    Artan mühimmat sarfiyatının siyasi ve askeri etkileri de gözlendi. Rusya Federasyonu; Kuzey Kore ve İran'dan çok sayıda mühimmat temin etmeye başladı. Bu durum, anılan ülkelerle siyasi ve stratejik ilişkilerini daha da derinleştirdi. Ukrayna'ya yapılacak mühimmat yardımı ve bu talebi karşılayacak endüstriyel kapasitenin oluşturulması da Avrupa Birliği içinde bu konuda yoğun tartışmaları tetikledi. Tüm bu iç içe geçmiş aşamalar, savaş alanındaki sistem, ürün ve teknolojilerin kullanım ve tedariklerinin üst seviyede siyasi, stratejik ve jeopolitik etkiler yarattığını gösterdi.

    Rusya-Ukrayna savaşı, geleneksel ve geleneksel olmayan savaş unsurlarının giderek iç içe geçtiğini gösterdi. Siber savaş, bilgi operasyonları ve psikolojik harekat, savaşın hem ulusal hem de uluslararası boyutta algılanmasını etkileyen kritik unsurlar haline geldi. Ukrayna'nın kamuoyunu mobilize etmek için dijital medya ve bağış kampanyalarını etkin bir şekilde kullanması, bu alanda önemli bir başarı örneği olarak öne çıktı. Buna karşılık Rusya'nın bilgi üstünlüğü sağlamaya yönelik çabaları, Ukrayna'nın esnek ve yenilikçi bilgi operasyonları karşısında sınırlı kaldı.

    Rapor, ʺHava ve Uzay Harbiʺ, ʺElektronik ve Siber Harpʺ, ʺHava Savunma Harbiʺ, ʺİnsansız Hava Araçlarıʺ, ʺKara Savaş Sistemleriʺ, ʺDeniz Harbiʺ ile ʺSavaş Alanı İstihbaratı ve Teknolojiʺ olmak üzere 7 bölümden oluşuyorRapor, ʺHava ve Uzay Harbiʺ, ʺElektronik ve Siber Harpʺ, ʺHava Savunma Harbiʺ, ʺİnsansız Hava Araçlarıʺ, ʺKara Savaş Sistemleriʺ, ʺDeniz Harbiʺ ile ʺSavaş Alanı İstihbaratı ve Teknolojiʺ olmak üzere 7 bölümden oluşuyor

    Rapora, Milli İstihbarat Akademisinin resmi internet sitesi "mia.edu.tr" üzerinden erişim sağlanabiliyor. Raporun tamamı için tıklayınız

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