Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! "İstihbaratttan" Rusya-Ukrayna raporu

UKRAYNA'NIN ELEKTRONİK HARBE KARŞI TEKNOLOJİK HAMLESİ Elektronik harp, savaşın bir başka belirleyici unsuru olarak öne çıktı. Rusya , Krasuha-4 ve Borisoglebsk-2 gibi gelişmiş elektronik harp sistemleriyle Ukrayna 'nın iletişim, navigasyon ve dron faaliyetlerini sekteye uğratırken; Ukrayna, Batıdan sağladığı destek ve ticari teknolojiler sayesinde bu baskıyı azaltmayı başardı. Starlink gibi uydu iletişim çözümlerinin başarılı entegrasyonu, savaşta askeri ve sivil teknolojilerin kesişim noktalarını gözler önüne serdi ve bu tür yeniliklerin önemini vurguladı. Ukrayna'nın insansız hava ve deniz araçları ile gerçekleştirdiği saldırılar, Rusya'nın Karadeniz filosunun önemli kayıplar yaşamasına ve geri çekilmesine yol açtı. Bu durum, düşük maliyetli ve yenilikçi çözümlerin güçlü donanmalara karşı etkili olabileceğini gözler önüne serdi.

BAYRAKTAR TB2 VURGUSU: SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN GÜÇ! Ukrayna 'nın Bayraktar TB2 SİHA'ları, Rusya -Ukrayna savaşında simgesel bir rol oynayarak hem askeri hem de toplumsal düzeyde büyük etki yarattı. Bayraktar TB2, savaşın özellikle ilk aşamalarında Ukrayna ordusunun hem gerçek zamanlı taktik keşif ve gözetleme ihtiyacının büyük kısmını sağladı hem de taşıdığı ROKETSAN üretimi MAM-L tipi akıllı mühimmatla Rus zırhlı araç, topçu sistemleri ve hava savunma sistemlerini vurarak cephe hattında tesir yarattı. Bayraktar TB2'nin sağladığı yakın hava desteği, savaş alanının pek çok sektöründe Rus ilerlemesinin yavaşlatılmasında etkili oldu. Bayraktar TB2'nin etkisi sadece askeri düzlemde sınırlı kalmadı. Ukrayna'nın uluslararası kamuoyunda yürüttüğü destek toplama kampanyası ve ulusal düzeyde halkın moral ve motivasyonunun güçlü tutulması için kullanılan sembollerden biri haline geldi.

Artan mühimmat sarfiyatının siyasi ve askeri etkileri de gözlendi. Rusya Federasyonu; Kuzey Kore ve İran'dan çok sayıda mühimmat temin etmeye başladı. Bu durum, anılan ülkelerle siyasi ve stratejik ilişkilerini daha da derinleştirdi. Ukrayna'ya yapılacak mühimmat yardımı ve bu talebi karşılayacak endüstriyel kapasitenin oluşturulması da Avrupa Birliği içinde bu konuda yoğun tartışmaları tetikledi. Tüm bu iç içe geçmiş aşamalar, savaş alanındaki sistem, ürün ve teknolojilerin kullanım ve tedariklerinin üst seviyede siyasi, stratejik ve jeopolitik etkiler yarattığını gösterdi.

Rusya-Ukrayna savaşı, geleneksel ve geleneksel olmayan savaş unsurlarının giderek iç içe geçtiğini gösterdi. Siber savaş, bilgi operasyonları ve psikolojik harekat, savaşın hem ulusal hem de uluslararası boyutta algılanmasını etkileyen kritik unsurlar haline geldi. Ukrayna'nın kamuoyunu mobilize etmek için dijital medya ve bağış kampanyalarını etkin bir şekilde kullanması, bu alanda önemli bir başarı örneği olarak öne çıktı. Buna karşılık Rusya'nın bilgi üstünlüğü sağlamaya yönelik çabaları, Ukrayna'nın esnek ve yenilikçi bilgi operasyonları karşısında sınırlı kaldı.

Rapor, ʺHava ve Uzay Harbiʺ, ʺElektronik ve Siber Harpʺ, ʺHava Savunma Harbiʺ, ʺİnsansız Hava Araçlarıʺ, ʺKara Savaş Sistemleriʺ, ʺDeniz Harbiʺ ile ʺSavaş Alanı İstihbaratı ve Teknolojiʺ olmak üzere 7 bölümden oluşuyor