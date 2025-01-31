Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! "İstihbaratttan" Rusya-Ukrayna raporu

Milli İstihbarat Akademisi, 3 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşını askeri doktrinler ve teknolojik uygulamalar bağlamında ele alarak teknolojinin savaş alanındaki etkisini ve gelecekteki askeri stratejileri değerlendirdiği 'Rusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü' başlıklı bir rapor yayınladı.
Milli İstihbarat Akademisi ʺRusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümüʺ başlıklı raporunu yayımladı
MODERN SAVAŞ ANLAYIŞI DEĞİŞTİ
Raporda, yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, modern savaş anlayışında köklü değişimlerin yaşandığı ve yeni nesil savunma teknolojilerinin etkinliğinin test edildiği bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Buna göre; savaş yalnızca 2 ülke arasındaki bir güç mücadelesi olmanın ötesine geçerek, jeopolitik dengeleri, askeri doktrinleri ve savunma sanayisinin geleceğini şekillendiren bir laboratuvar haline geldi. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, hipersonik silahlar ve siber güvenlik gibi çağdaş savaş unsurlarının etkinlikleri ve savaşın değişen doğasına etkileri incelendiğinde öne çıkan sistem, teknoloji ve kabiliyetlerin savaşta kullanımları; savunma sanayi, ulusal güvenlik, savaşın dönüşümü perspektiflerinden geleceğe dair öngörüler oluşturdu. Özellikle Ukrayna'nın Batı desteğiyle geliştirdiği esnek savunma stratejileri ve Rusya'nın askeri teknoloji üstünlüğü kurma çabaları, günümüzde modern savaşın doğasına ışık tuttu.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna Ordusu'nun konuşlu birlikleri, Donetsk Oblastı'ndaki Chasiv Yar yönündeki askeri hareketliliğini sürdürüyor. Bölgede konuşlu 43. Tugay'a bağlı Ukraynalı askerlerin kullandığı teçhizatlar görüntülendi (Fotoğraf: AA)
TEKNOLOJİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL STRATEJİK ADAPTASYON KRİTİK!
Teknolojik üstünlüğün tek başına zaferi garantilemediği, başarı için stratejik adaptasyon, hızlı karar alma ve etkili entegrasyonun kritik öneme sahip olduğu gözler önüne serildi. Ukrayna'nın sınırlı kaynaklarına rağmen elde ettiği başarılar, bu bağlamda dikkat çekici örnekler sundu. Bütçe dostu SİHA'lar ve dronlar gibi sistemlerin yarattığı asimetrik avantajlar, büyük ordulara karşı etkili savunma yapmanın mümkün olduğunu gösterdi. Elektronik harp ve siber savaş alanlarındaki gelişmeler, savaşın geleneksel boyutların ötesine geçtiğini kanıtladı. Rusya'nın güçlü elektronik harp kapasitesi ve Ukrayna'nın Batı destekli siber savunma mekanizmaları, bu savaşta belirleyici roller oynadı. Ayrıca, insansız hava ve deniz araçlarının yenilikçi kullanımları, geleneksel harp doktrinlerinin yeniden değerlendirilmesini gerektiren sonuçlar doğurdu.
Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ediyor (Takvim.com.tr Arşiv)
MODERN SAVAŞIN YETENEKLERİ VE ZAAFLARI
Rusya-Ukrayna savaşı, jeopolitik ve insani boyutlarının ötesinde, çağdaş askeri stratejiler ve teknolojiler hakkında benzersiz bir gözlem alanı sundu. Hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna, bu savaşta askeri harekatlara entegre ettikleri unsurlarda önemli başarılar ve eksiklikler sergileyerek modern savaşın yeteneklerini ve zafiyetlerini gözler önüne serdi. Savaşın en dikkat çekici gözlemlerinden biri, Rusya Federasyonu'nun en başından itibaren hava hakimiyetini kuramaması. Rusya Federasyonu her ne kadar üstün hava gücüne sahip olsa da Ukrayna'nın hava savunmasını etkisizleştirme girişimlerinde yetersiz kaldı. Buna karşılık Ukrayna'nın Sovyetler Birliği döneminden kalma hava savunma sistemleri ve Batıdan sağlanan yeni nesil ekipmanları etkin bir şekilde kullanması, hava savunmasının mobil ve katmanlı yapısının ne denli kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.