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Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı: Tekrar ifade verecekler

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, sanık Süleyman Aslan hakkında yakalama kararı çıkarırken, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun zorla getirilmesine hükmetti. Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 müştekinin duruşmaya çağrılmasına karar verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 18:07 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 18:08
Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı: Tekrar ifade verecekler

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    Futbol dünyasındaki ünlü isimleri ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar verildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Seçil Erzan, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

    Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    "ANNEMİ ÖZLEDİM, EV HAPSİ İSTİYORUM"

    Savunmasını yapan Seçil Erzan, önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu. Erzan, "Annemi çok özledim, ona bakacak kimse yok. Ev hapsi almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayım" ifadelerini kullandı.

    Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    MAHKEMEDEN ZORLA GETİRME KARARI

    Mahkeme heyeti, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun ifadelerinin alınması için zorla getirilmesine hükmetti.

    Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    TANIKLAR MAHKEMEYE ÇAĞRILDI

    Mahkeme aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu 20 müştekinin, Ateş ve Aydoğdu hakkındaki delillerini tespit edebilmek amacıyla duruşma salonunda bulunmaları için emniyet güçlerine müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

    Mahkeme heyeti ayrıca müşteki sanık Süleyman Aslan hakkında yakalama kararı çıkarırken eksik hususların da giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

    Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    ERZAN İÇİN 358 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

    Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

    Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

    İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap'ın ise "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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