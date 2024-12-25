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CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı konut yapılması şartıyla bakanlık tarafından bedelsiz verilen milyarlık araziyi 1 haftalık İzmir merkezli Ekbal Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ne sattı. Araziyi satın alan şirket ruhsat bile almadan konut projesi başlattı.

Karesi ilçesi 14228 ada 1 parsel numaralı arsanın kentsel dönüşüm dışında kullanılmak amacıyla değerinin çok altında bir fiyata satıldığını ve satıştan elde edilen gelirin kapsam dışı harcandığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis üyeleri arsa satışının iptalini istedi.