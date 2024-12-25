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CHP'li belediyeden milyarlık vurgun! Bakanlık inceleme başlattı

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, depreme dayanıklı konut yapım şartıyla bakanlık tarafından bedelsiz olarak verilen 1 milyar 200 milyon liralık araziyi, değerinin çok altına sattığı ortaya çıktı. Araziyi satın alan şirket, ruhsatsız konut projesine başladı. Balıkesir Belediye Meclisi Üyeleri, satışın iptal edilmesini talep ederken, satıştan elde edilen gelirin 6306 sayılı kanun kapsamında kullanıp kullanılmadığına ilişkin bakanlık inceleme başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 07:03
CHP’li belediyeden milyarlık vurgun! Bakanlık inceleme başlattı

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    CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı konut yapılması şartıyla bakanlık tarafından bedelsiz verilen milyarlık araziyi 1 haftalık İzmir merkezli Ekbal Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ne sattı. Araziyi satın alan şirket ruhsat bile almadan konut projesi başlattı.

    Karesi ilçesi 14228 ada 1 parsel numaralı arsanın kentsel dönüşüm dışında kullanılmak amacıyla değerinin çok altında bir fiyata satıldığını ve satıştan elde edilen gelirin kapsam dışı harcandığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis üyeleri arsa satışının iptalini istedi.

    Arazi, İzmir merkezli Ekbal Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ne satıldı.(Takvim.com.tr)Arazi, İzmir merkezli Ekbal Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ne satıldı.(Takvim.com.tr)

    320 MİLYON LİRAYA SATILDI
    1 milyar 200 milyon lira değerindeki arazinin 320 milyon liraya satıldığı bilgisine ulaşıldı.

    Araziyi satın alan şirket ruhsat bile almadan konut projesi başlattı. (Takvim.com.tr)Araziyi satın alan şirket ruhsat bile almadan konut projesi başlattı. (Takvim.com.tr)

    BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
    Elde edilen 320 milyon liralık gelirin 6306 sayılı kanun kapsamında kullanılmadığı belirtilen haberin ardından bakanlık, söz konusu satışa ilişkin inceleme başlattı.

    Sabah'ta yer alan habere göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden resmi olarak bilgi ve belge talebinde bulunan bakanlık, arazinin satışından elde edilen kaynağın 6306 sayılı kanun kapsamında kullanılıp kullanılmadığını kontrol edecek.

    Projeye ilişkin görsel. (Takvim.com.tr)Projeye ilişkin görsel. (Takvim.com.tr)

    Bakanlık tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yasal süreç başlatılacağı öğrenildi.

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