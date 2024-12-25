Araziyi satın alan şirket ruhsat bile almadan konut projesi başlattı. (Takvim.com.tr)
BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
Elde edilen 320 milyon liralık gelirin 6306 sayılı kanun kapsamında kullanılmadığı belirtilen haberin ardından bakanlık, söz konusu satışa ilişkin inceleme başlattı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden resmi olarak bilgi ve belge talebinde bulunan bakanlık, arazinin satışından elde edilen kaynağın 6306 sayılı kanun kapsamında kullanılıp kullanılmadığını kontrol edecek.
Projeye ilişkin görsel. (Takvim.com.tr)
Bakanlık tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yasal süreç başlatılacağı öğrenildi.