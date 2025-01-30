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MSB duyurdu: Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün'e ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 22:55 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 22:55
MSB duyurdu: Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün’e ulaştırıldı

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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldığını bildirdi.

    Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün'de (MSB sosyal medya)Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün'de (MSB sosyal medya)

    YARDIMLAR ÜRDÜN'DE

    Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün'de (MSB sosyal medya)Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün'de (MSB sosyal medya)

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

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