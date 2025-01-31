Başkan Erdoğan, hakimleri tehdit eden CHP’ye sert çıktı: Kimse yargıya ayar veremez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:



Her fırsatta vurguladığımız üzere Türkiye'de, unutmayın, kimse layüsel değildir. Kimse kendisini hukukun üstünde, erişim alanı dışında göremez. Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz. Olaya buradan bakacağız. Kanunu insanoğlu istediği gibi yazar, çizer, yapar. Ama hukuk o değil. Hukuk hakkı, hakkı olana teslim etmektir. Bunu yapacağız.



Verilen her kararı haklı bulmak, isabetli bulmak, kayıtsız şartsız doğru kabullenmek zorunda da değilsiniz. İtirazlarınızı yine kanuni yollardan yapar, eleştirilerinizi yine üslubunca dile getirirsiniz.



Geçmişte mahkemelerin ve yüksek yargı organlarımızın bazı kararlarını biz de eleştirdik. Doğru bulmadığımız yönlerini kamuoyumuzla açıkça paylaştık. Hatta şahsımıza ve partimize yönelik hukuksuzluk karşısında mücadelemizi hukuk zemininde verdik. Yargıya parmak sallama, yargıyı itibarsız hale getirme, hukuk insanlarını tehdit etme yoluna gitmedik. Bugün de aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz



SADECE VİCDANINIZIN SESİNİ DİNLEYİN

Erdoğan, yeni hakim ve savcı adaylarına "Vicdanın sesi dışında hiçbir sese aldırmadan vazifenizi yapacaksınız" dedi.

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