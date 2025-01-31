SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan, hakimleri tehdit eden CHP'ye sert çıktı: Kimse yargıya ayar veremez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Savcı Kura Töreni’nde yargıya parmak sallayanlara sert tepki gösterdi. “Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti için karar verenlere kimse ayar veremez” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Başkan Erdoğan, hakimleri tehdit eden CHP’ye sert çıktı: Kimse yargıya ayar veremez

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:

    Her fırsatta vurguladığımız üzere Türkiye'de, unutmayın, kimse layüsel değildir. Kimse kendisini hukukun üstünde, erişim alanı dışında göremez. Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz. Olaya buradan bakacağız. Kanunu insanoğlu istediği gibi yazar, çizer, yapar. Ama hukuk o değil. Hukuk hakkı, hakkı olana teslim etmektir. Bunu yapacağız.

    Verilen her kararı haklı bulmak, isabetli bulmak, kayıtsız şartsız doğru kabullenmek zorunda da değilsiniz. İtirazlarınızı yine kanuni yollardan yapar, eleştirilerinizi yine üslubunca dile getirirsiniz.

    Geçmişte mahkemelerin ve yüksek yargı organlarımızın bazı kararlarını biz de eleştirdik. Doğru bulmadığımız yönlerini kamuoyumuzla açıkça paylaştık. Hatta şahsımıza ve partimize yönelik hukuksuzluk karşısında mücadelemizi hukuk zemininde verdik. Yargıya parmak sallama, yargıyı itibarsız hale getirme, hukuk insanlarını tehdit etme yoluna gitmedik. Bugün de aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz

    SADECE VİCDANINIZIN SESİNİ DİNLEYİN
    Erdoğan, yeni hakim ve savcı adaylarına "Vicdanın sesi dışında hiçbir sese aldırmadan vazifenizi yapacaksınız" dedi.

    Başkan Erdoğandan hakim ve savcıları tehdit eden muhalefete sert tepki: Yargıya kimseye ayar veremezBaşkan Erdoğandan hakim ve savcıları tehdit eden muhalefete sert tepki: Yargıya kimseye ayar veremez
    Başkan Erdoğan'dan hakim ve savcıları tehdit eden muhalefete sert tepki: "Yargıya kimseye ayar veremez"
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Kurtulan olmadı | Donald Trump: Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi
    Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?
    Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
    Başkan Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nu kabul etti
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu I Katil evin oğlu çıktı
    Amsterdam’da seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCU
    CANLI TAKİP | Gazze’de esir takasında üçüncü tur! 3 İsrailliye karşı 110 Filistinli özgür
    Fenerbahçe play-off’a tutundu! Midtjylland - Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU
    Malatya’da hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! 2 bin 175 konutun inşası tamamlandı
    Kartal buraya kadar! Twente Beşiktaş 1-0 | MAÇ SONUCU
    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Galatasaray forvetini buldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor
    CHP’de ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaş’tan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldi
    Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu
    12 yaşındaki Gazzeli Tasnim’den Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Yeryüzündeki tüm Müslümanların babası
    Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı
    Beyniniz 20 yıl önceden sinyal veriyor! Uzmanından alzheimer riskini minimuma indiren 4 altın tavsiye
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...